Сирию обвинили в нападении на штаб «Дейли Мейл» после того, как нескольких журналистов нашли с пеной у рта

Тревога была поднята после того, как удостоенный наград журналист Ричард Литтлджон был обнаружен залитым пеной изо рта во время работы над статьей о квотах ЕС на вылов рыбы.

«Зараза» быстро распространилась на его коллег Аманду Плателл и Яна Мойра, а главное помещение вскоре напоминал отделение реанимации и интенсивной терапии в Дамаске

Тем не менее, следователи не нашли присутствия химических агентов, а в случае Аманды Плателл подозревают, что пенообразование было вызвано шоколадкой в виде мечети.

Старший следователь НАТО Саймон Уильямс заявил, что Ян Мойр был с ног до головы забрызган слюной, а ранее в тот же день обнаружилось, что человек, занимающийся обслуживанием их ксерокса, является сторонником однополых отношений.

«Всем жертвам был проведен анализ на наличие токсичных химикатов, но мы нашли лишь следы узколобости и подозрения на гомофобию».

«Похоже, что на этот раз президент Асад сошел с ума — эти засранцы вряд ли потребуют медицинской помощи за счет налогоплательщиков».

«Действительно, мы хотели бы призвать как россиян, так и сирийцев воздержаться от инициирования какой-либо химической войны против офисов «Дейли Мейл», поскольку это лишь усилит обиду Ричарда Литтлджона».

Он добавил: «Тем не менее, мы не возражаем против обычных вооружений вроде толерантности, веских аргументов и баррельных бомб».

Позже Уильямс подтвердил, что ни один из трех основных подвергшихся пенообразованию журналистов никогда и близко не приближался к Солсбери на том основании, что там, по слухам, слишком много пьют.