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Сирию обвинили в нападении на штаб «Дейли Мейл» после того, как нескольких журналистов нашли с пеной у рта
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Сирия отбивалась от атаки "Буками"

Сирию обвинили в нападении на штаб «Дейли Мейл» после того, как нескольких журналистов нашли с пеной у рта 

ИноСМИ 42 минуты назад
Фото: ИноСМИ
Тревога была поднята после того, как удостоенный наград журналист Ричард Литтлджон был обнаружен залитым пеной изо рта во время работы над статьей о квотах ЕС на вылов рыбы.
«Зараза» быстро распространилась на его коллег Аманду Плателл и Яна Мойра, а главное помещение вскоре напоминал отделение реанимации и интенсивной терапии в Дамаске.
Тем не менее, следователи не нашли присутствия химических агентов, а в случае Аманды Плателл подозревают, что пенообразование было вызвано шоколадкой в виде мечети.
Старший следователь НАТО Саймон Уильямс заявил, что Ян Мойр был с ног до головы забрызган слюной, а ранее в тот же день обнаружилось, что человек, занимающийся обслуживанием их ксерокса, является сторонником однополых отношений.
«Всем жертвам был проведен анализ на наличие токсичных химикатов, но мы нашли лишь следы узколобости и подозрения на гомофобию».
«Похоже, что на этот раз президент Асад сошел с ума — эти засранцы вряд ли потребуют медицинской помощи за счет налогоплательщиков».
«Действительно, мы хотели бы призвать как россиян, так и сирийцев воздержаться от инициирования какой-либо химической войны против офисов «Дейли Мейл», поскольку это лишь усилит обиду Ричарда Литтлджона».
Он добавил: «Тем не менее, мы не возражаем против обычных вооружений вроде толерантности, веских аргументов и баррельных бомб».
Позже Уильямс подтвердил, что ни один из трех основных подвергшихся пенообразованию журналистов никогда и близко не приближался к Солсбери на том основании, что там, по слухам, слишком много пьют.
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