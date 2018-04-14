От этих забытых человеком мест мурашки бегут по коже

В мире хватает мест, которые человек возвел и по какой-то причине бросил. Став заброшенными, они приобрели особый шарм. Мы перечислим несколько мест, от которых у вас побегут мурашки.

Лиер Сикехус

Норвежская психиатрическая клиника Лиер Сихекус находится неподалеку от Осло. Она давно заброшена, причем информация о том, почему все четыре корпуса учреждении были покинуты, так и не была обнародована. Говорят, что в них проводили опыты над пациентами. У больницы есть еще восемь корпусов, которые работают и сейчас.

Затонувшая яхта в Антарктиде

Бразилии тоже есть ученые, которым интересна вечная мерзлота. Однажды бразильские исследователи отправились в бухту Ардли, желая снять документальный фильм. Море разбушевалось, и ученые предпочли покинуть судно. В итоге корабль затонул и до сих пор находится невдалеке от берега под толщей воды.

Припять

Город, расположенный всего в трех километрах от ЧАЭС. После аварии его оставили все жители, бросив имущество и сбережения. Много лет его посещали только сталкеры-мародеры, желавшие поживиться чем-нибудь ценным. Теперь радиационный фон значительно упал и Припять открылась для туристов. Туда водят организованные экскурсии, но своего шарма город пока не утратил, а легенд о нем складывается огромное количество.

Колманскоп — городок в Африке, на месте основания которого были обнаружены алмазы. Источник доходов привлек людей, место стало развиваться, построили школу, больницу, стадион и жилые дома. У Колманскопа могло бы быть будущее, но алмазы быстро кончились. Больше никакого интереса он не представлял — воды не было, песчаные бури сильно досаждали населению, так что люди ушли. Все дома теперь сильно засыпаны песком и совсем не радуют глаз.

Коулун

Это городок в Гонконге , который был под контролем криминальных элементов. Проституция, торговля наркотиками, полное игнорирование указов власти, даже собственная промышленность с дешевой продукцией, отсутствие налогов — властям это место совсем не нравилось. Потом жителей удалось выселить, а на этом месте открылся одноименный парк. Теперь там можно посмотреть на исторические постройки.

Гункандзима

Японский остров, который в народе прозвали «крейсером». Он был заселен в начале девятнадцатого века. На острове нашли уголь — из-за этого население постоянно росло, при километровом радиусе за полвека на нем скопилось 5300 человек. Во второй половине прошлого века запасы полезных ископаемых кончились, делать там стало нечего, японцы решили покинуть остров. Только посмотреть на него не получится — власти запретили посещение Гункандзимы. Теперь можно только послушать легенды, которых в японском народе об этом месте сложили сотни.

Это испытательная станция морского оружия, которую начали эксплуатировать с 1939 года. Строили долго, природные условия ставили препоны. Несколько десятилетий цех прослужил, но в 1966-м его списали в связи с изменением требований к работе. Теперь это заброшенная постройка в Каспийском море, издалека напоминающая развалины древнего форта.

Тайваньский город-призрак Сан Джи Курорт на побережье моря строили для привилегированного населения. Но со стройкой не заладилось — рабочие погибали, падая с высоты, на них сваливались тяжелые стройматериалы, число несчастных случаев зашкаливало. Жители соседних селений активно распространяли легенду о том, что тут живут злые духи. Рассказы становились все страшнее и ужаснее, кто-то придумал историю о том, что здесь десятилетия назад стоял японский «лагерь смерти». В 1980-х строительство заглохло окончательно. Те дома, которые успели доделать, покупать никто не захотел. Но властям не дают снести город –жители Тайваня верят, что так злые духи будут выпущены на волю.

Госпиталь в Белице

Белиц — городок в нескольких десятках километров от Берлина. В нем есть военный госпиталь, в котором немецкие солдаты лечились во время мировых войн. Довелось побывать в нем и Гитлеру. Постепенно люди оставляли Белиц, теперь город совершенно опустел. А госпиталь остался самым жутким местом, в которое рискуют заходить только храбрые туристы.

Шичен

Удивительный китайский город, которому больше 1300 лет. Шичен был затоплен во время строительства гидроэлектростанции. Постройки скрылись под водой и теперь вызывают у дайверов интерес, а на месте города образовалось живописное озеро, на котором больше тысячи крошечных островков.

Нара Дримлэнд

Есть в Японии парк развлечений, которого местные жители избегают. В 1961 году открылся Нара Дримлэнд, проработавший около сорока лет. Прекратилось финансирование, после чего парк закрылся. Карусели и горки так и остались стоять, только теперь постройки, пострадавшие от времени, выглядят зловеще. Место почти не подверглось вандализму — тут чисто и тихо, даже на стенах не отметились художники, в зданиях по-прежнему стоит оборудование.

Штаб болгарской коммунистической партии

Место заседаний Коммунистической партии Болгарии было заброшено сразу после развала СССР. Болгары стараются к нему не подходить, словно опасаясь, что призрак коммунизма снова сделает их государство страной социалистического лагеря. Но и не сносят — так что заброшенная конструкция продолжает пылиться и ждать своего часа.

Железнодорожная станция Мичигана

Центральная станция Мичигана построена в 1913 году и тогда была большим железнодорожным вокзалом. Постепенно число маршрутов сокращалось, а в 1988 году вокзал закрылся. Время не щадит здание — заброшенная постройка постепенно разрушается.

Колумбийский отель «Сальто»

В начале двадцатого столетия в Колумбии построили красивый отель Refugio El Salto. Гостиница сначала успешно принимала посетителей, но через некоторое время постояльцы начали совершать самоубийства. Зловещая аура распугала всех клиентов, так что отель пришлось закрыть.

Мексиканская церковь Сан-Хуан-Парангарикутиро

Эта церковь была почти уничтожена после извержения вулкана Парикутин. Над слоем лавы теперь торчат только алтарь и колокольня, выглядящие весьма странно на фоне остального пейзажа.