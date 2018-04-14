Какому государству принадлежал Крым

До сих пор в Крыму сохраняются следы необычного православного государства — Феодоро (греч. Θεοδόρο), или Готии. В XIII — XV веках так называлось небольшое средневековое христианское княжество на юго-западе Крыма со столицей в городе Мангуп.

Княжество населяли потомки крымских готов, греков и алан, исповедовавших православие, армяне и восточные славяне. Оно занимало западную часть горного Крыма и полосу южного берега от Ямболи (Балаклавы) до Алустона ( Алушты ). Столицу княжества тогда также часто называли Феодоро.

Считается, что правящей династией Феодоро был греческий род Гаврасов. В конце XIV века одна из ветвей династии — Ховрины — переселилась в Москву . Ее представители стали наследственными казначеями Московского княжества, ими был основан Симонов монастырь.

Отношения Феодоро с золотоордынскими правителями Крымского Юрта были обычно мирными, в то время как с генуэзцами княжество вело частые войны. В 1475 году после пятимесячной осады Мангупа Феодоро (как и генуэзские владения в Крыму) было завоевано турецкими войсками под командованием паши Гедик-Ахмеда. Все население Мангупа было либо убито, либо угнано в плен.

Однако во время осады феодориты, вместе с которыми сражались триста сицилийских греков, присланных молдавским господарем Стефаном III, перебили весь элитный янычарский корпус. За эти колоссальные потери султан приказал казнить Гедик-Ахмед-пашу.

После вхождения княжества в состав Османской империи большая часть его населения (особенно греческого) подверглась разной степени исламизации и тюркизации. Из бывших земель Феодоро был образован Мангупский кадылык (кадылык — самая мелкая административная единица Османской империи), который входил в состав эялета (провинции) с центром в Кефе (Феодосии).

Земли домена султана, на которых проживало христианское население, находились вне юрисдикции Крымских ханов вплоть до того, что татарам даже было запрещено на них селиться.