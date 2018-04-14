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Форма управления Енисейской экономической зоной будет определена в течении 2-3 месяцев
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Форма управления Енисейской экономической зоной будет определена в течении 2-3 месяцев 

ТАСС 1 час назад
КРАСНОЯРСК, 14 апреля. /ТАСС/. Форма управления Енисейской экономической зоной «Енисейская Сибирь», включающей Красноярский край, Туву и Хакасию, будет определена в течение 2-3 месяцев. Об этом в интервью ТАСС на Красноярском экономическом форуме сообщил врио губернатора региона Александр Усс.
"В течение 2-3 месяцев мы должны определится с формой управления этим проектом, будет ли это управление из Москвы, будет ли это госкорпорация, дирекция, публично— правовая компания, и выйти на постановление правительства России", — сказал Усс. Он добавил, что должна быть разработана отдельная нормативно-правовая база.
По словам врио губернатора, уже сейчас объем заявленных привлеченных инвестиций превышает 500 млрд рублей.
"Енисейская Сибирь" — мегапроект по совместному развитию трех регионов: Красноярского края, Тувы и Хакасии. Был инициирован Уссом в прошлом году. В феврале 2018 года идею создания экономической зоны поддержал президент России.
Красноярский экономический форум проходит с 12 по 14 апреля. Его главная тема — "Россия 2018 — 2024: реализуя потенциал". ТАСС выступает стратегическим информационным партнером форума.
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