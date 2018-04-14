Форма управления Енисейской экономической зоной будет определена в течении 2-3 месяцев

"В течение 2-3 месяцев мы должны определится с формой управления этим проектом, будет ли это управление из Москвы , будет ли это госкорпорация, дирекция, публично— правовая компания, и выйти на постановление правительства России ", — сказал Усс. Он добавил, что должна быть разработана отдельная нормативно-правовая база.

По словам врио губернатора, уже сейчас объем заявленных привлеченных инвестиций превышает 500 млрд рублей.

"Енисейская Сибирь" — мегапроект по совместному развитию трех регионов: Красноярского края, Тувы и Хакасии. Был инициирован Уссом в прошлом году. В феврале 2018 года идею создания экономической зоны поддержал президент России.