Апрель освобождения: Бахчисарай и Судак

СИМФЕРОПОЛЬ , 14 апр — РИА Новости Крым . В Крымской наступательной операции, начавшейся 8 апреля 1944 года, приняли участие до 700 тыс. человек с обеих сторон, использовались десятки тысяч орудий и минометов, сотни танков, самолетов и боевых кораблей различных классов. Военным понадобилось всего 35 суток, чтобы очистить от врага весь Крым. Советские войска и силы флота в ходе Крымской операции потеряли около 18 тыс. человек, еще 67 тыс. получили ранения.

14 апреля освобождение от оккупантов отмечают Бахчисарай Судак . Города освободили на 1115 день Великой Отечественной войны.

Судак

С первых дней войны местные жители начали активно готовиться к обороне Судакского района. 15 июля командующий войсками Крыма издал приказ об организации народного ополчения, и уже к августу в ополчение и в отряды самообороны в Судакском районе вступило более 1500 человек. Также были созданы батальоны быстрого реагирования, целью которых было сберечь целостность городской территории и создать сильную оборонную линию.

Но уже к началу ноября фашисты захватили большую часть района. Многие жители ушли в партизаны. Оккупация Судака, продолжавшаяся с ноября 1941 по апрель 1944 гг. нанесла огромный ущерб хозяйству района. Были уничтожены виноградники и фруктовые сады, многих местных жителей угнали на принудительные работы в Германию . Не только связь с ополченцами или партизанами, но и нарушение комендантского часа, сопротивление насильно навязанным порядкам наказывались арестами и расстрелами.

Практически с первых дней оккупации в районе начали действовать партизанские отряды: Судакский, Старокрымский, Феодосийский, Красноармейский и Кировский. Их бойцы значительно усложняли жизнь захватчикам на протяжении всего периода оккупации, а во время освобождения региона оказали активную помощь советским войскам.

Освобождение Судака осуществлено силами частей 16-го стрелкового корпуса Отдельной Приморской армии. Сухопутной операции предшествовал массивный авиаудар по порту и оборонительным сооружениям. Советские летчики потопили в Судакской бухте три самоходные баржи с эвакуирующимися солдатами вермахта и поселяли панику среди оставшихся на берегу воинских частей.

Первым в Судак ворвался танковый взвод младшего лейтенанта Василия Савельева. Бойцы захватили вражеский штаб и, преследуя противника, к вечеру того же дня с боем вступили в Алушту . За эту операцию Савельев был удостоен звания Героя Советского Союза.

14 апреля 1969 года в день 25-летия освобождения города от немецко-фашистских захватчиков в Судаке был установлен памятник освободителям города.

Бахчисарай

Бахчисарай был оккупирован захватчиками 2 ноября 1941 года. Как и многие населенные пункты Крыма, город серьезно пострадал от гитлеровцев. Разрушению подверглись большое количество жилых домов, предприятий, учреждений социальной сферы. Оккупанты активно «зачищали» город от участников сопротивления новому режиму. В частности, массовые казни советских граждан происходили на окраине деревни Эски-Юрт, которая сегодня является территорией города.

Несмотря на проявляемую гитлеровцами жестокость по отношению к подпольщикам, в бахчисарайском регионе активно и успешно действовали партизаны. Бахчисарайский партизанский отряд был сформирован в последние дни октября 1941 года. Его возглавил работник райвоенкомата Константин Сизов. Партизаны проводили смелые и успешные операции против захватчиков. Только в начальный период своей деятельностиотряд уничтожил более 600 солдат и офицеров противника, взорвал 2 эшелона и 4 моста, вывел из строя 28 автомашин.

В освобождении Бахчисарая принимали участие бойцы 202-й танковой бригады полковника Михаила Фещенко, 60-й Гвардейской Сивашской Краснознаменной танковой бригады полковника Василия Жидкова, 315-й стрелковой дивизии полковника Асканаза Карапетяна.