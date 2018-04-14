Отходы — в доходы: как в Костроме борются со свалкой

Сбор, сортировка, переработка и утилизация — новая система обращения с мусором работает в Костромской области на полигоне под Галичем. Пластиковым отходам теперь дают вторую жизнь. Мусора на свалках может стать еще меньше, если жители в России начнут сортировать его самостоятельно. Радион Мариничев подробнее.

За 40 лет существования этот мусорный полигон под Галичем разросся до размеров нескольких футбольных полей. Но с нынешнего года гора отходов почти не увеличивается благодаря вот этой установке.

Бутылки, пластиковые упаковки, пакеты и все, что разлагается плохо или очень плохо, на полигон теперь не попадает.

«Все это отбирается, сортируется, прессуется и увозится», — пояснил генеральный директор полигона Сергей Кручинин.

Сотрудники полигона целыми днями ковыряются в мусоре, чтобы сделать свой город чище. На этой ленте можно найти все, что угодно: от старых кастрюль до сочинений Достоевского. Но некоторые находки удивляют и самых опытных сортировщиков.

«Свадебное платье, даже одевали. В пакетах! Чистое все», — рассказала сортировщица Эльмира Гильманова

Четыре миллиона гектаров — столько сегодня в России занимают свалки. Причем каждый год мусор завоевывает еще по 400 тысяч гектаров. Это в полтора раза больше, чем территория Москвы

В России пока нет традиции сортировать мусор самостоятельно, выбрасывая его в разные урны, так что этим приходится заниматься на полигоне. Вот здесь бутылки сортируют по цвету и измельчают их вот до таких размеров. Ну а затем стекло отвозят на переработку и дают ему вторую жизнь. Вот, например, из этого скоро получится отличный стеклопакет.

50 тысяч тонн твердых бытовых отходов в год — такова мощность установки. Теперь здесь подумывают о следующем этапе: превратить полигон из обыкновенной свалки в производственный цех.

«Есть бизнес-наработки по изготовлению тротуарной плитки из этого вторсырья так называемого и реализации его на местном уровне, выход как бы конечного продукта», — указал Кручинин.

В Костромской области сегодня строится уже третья такая линия сортировки отходов. Новый вид бизнеса, новые рабочие места. Так что мусор — это хороший капитал. Главное — уметь его использовать.

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