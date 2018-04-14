Что хорошего успел сделать для СССР Георгий Маленков за время правления

Георгий Маленков был вторым человеком в государстве, проводил «чистки» и занимался энергетикой, а после смерти Сталина даже управлял страной. Последние 20 лет жизни он провёл в безвестности.

Муж жены

Маленков начал карьеру благодаря жене. На Гражданской войне он занимался политработой, его будущая жена была библиотекарем в агитпоезде. Валерия Голубцова была из «заслуженной семьи». Старшие сестры матери Голубцовой (Ольги) были известными «сестрами Невзоровыми» (Зинаида, Софья и Августина) — соратницами Ленина по марксистским кружкам ещё в 1890-е годы. Маленков женился исключительно удачно: после переезда в Москву жена получает назначение в ЦК и квартиру на Тверской. Благодаря умной, оборотистой, инициативной жене партийной карьере Маленкова был дан «низкий старт».

Сдай товарища

Георгий Маленков не был самостоятельным политиком. Для роста ему был необходим рядом сильный, активный, волевой человек. Эту роль в разные годы жизни и карьеры Маленкова выполнял Иосиф Сталин, Николай Ежов Лаврентий Берия . Георгий Маленков приложил немалые усилия, чтобы «сдать» Ежова (его даже арестовали в кабинете Маленкова), через день после смерти Сталина он заговорил об ошибках вождя, а потом участвовал в устранении Берии. Поразительно, как при таком «послужном списке предательств» Маленков сохранил жизнь и дожил до 86 лет.

Репрессии

Георгий Маленков принимал активное участие в репрессиях 1930-х, а также был одним из главных инициаторов громкого «Ленинградского дела» и разгрома Еврейского антифашистского комитета. Георгий Маленков, кабинетный работник, любивший все вопросы решать по телефону («телефонщик») во время партийных чисток по «Ленинградскому делу» лично устроил погром в Музее истории блокады Ленинграда . Осужденных по этому делу расстреляли, для чего был даже отменен мораторий на смертную казнь.

Маленковский стакан

Один из культовых предметов советского быта, граненый стакан, в народе прозвали «маленковским». Причина этого лежит на поверхности: массовый выпуск граненых стаканов был налажен в марте — сентябре 1953 года. «Гранчик» наводнил многочисленные пункты общепита: школьные, студенческие, заводские и прочие столовые. Позднее он стал незаменимым атрибутом городских автоматов и железнодорожных путешествий.

Культ личности и либерализм

Именно Георгий Маленков первым заговорил о культе личности Сталина. Случилось это 10 марта 1953 года, то есть на следующий день после похорон вождя. Говорил Маленков и о личной ответственности «отца народов» за все «перегибы». Партия же оставалась неприкосновенной. Позже с теми же тезисами выступал уже Никита Хрущев.

По указанию Маленкова, Твардовского вновь назначили редактором «Нового мира», в Музее изобразительных искусств были выставлены картины импрессионистов, долгие годы томившиеся в запасниках.

Во время своего недолгого правления Маленков взял курс на либерализацию: выступил с предложением в два раза снизить сельхозналог, списать недоимки прошлых лет. Эти инициативы были оценены как популизм, но народом были встречены с благодарностью. Появилась поговорка: «Нам товарищ Маленков дал и хлеба и блинков». Одно время Маленков был популярен даже за границей: он трижды появлялся на обложке Time.

Партбилет

Однажды с Маленковым, который уже был в опале и работал директором Экибастузской ТЭЦ, случилось страшное: он потерял партбилет. По мнению сына Маленкова, пропажа партбилета была провокацией, необходимым поводом для исключения Маленкова из партии. Номер партбилета Маленкова был 0003. Первый номер — за Лениным, второй — за Сталиным. У Хрущева был четвертый номер. Должно быть, действительно провокация.

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