Эксперт рассказал о планах отменить разрешения на управление дронами

МОСКВА , 14 апр — РИА Новости . Разрешения на управление беспилотниками на малой высоте в РФ планируется отменить к 2019 году, сообщил РИА Новости глава ассоциации «Аэронет» Глеб Бабинцев.

Соответствующие проекты нормативных актов содержатся в дорожной карте по снятию административных барьеров «Аэронет» Национальной технологической инициативы. Она была утверждена в конце марта. В частности документ предполагает изменения в воздушном законодательстве РФ, которые сделают возможными полеты беспилотников на высоте до 150 метров без получения разрешения.

По словам Бабинцева, снятие ограничений востребовано в первую очередь бизнес-сообществом. «Основная часть интересов бизнеса — по доставке дронами, фотосъемке и прочее — сосредоточена на малой высоте, поэтому для них этот закон принципиально важен. Он упростит логистику и позволит, например, доставлять почту между близлежащими населенными пунктами, осуществлять доставку медикаментов», — отметил эксперт.

Также инициатива будет востребована образовательными проектами. «Сегодня любой полет авиамоделиста незаконен, поскольку нужно получать разрешения — „заказывать воздух“. После принятия предложенных в дорожной карте поправок можно будет спокойно летать, и для этого не потребуются разрешения. Правда, стоит отметить, что изменения не коснутся особых зон, например, населенных пунктов, аэропортов, электростанций», — сказал глава ассоциации «Аэронет».

По его словам, нововведение вдохнет жизнь в авиамодельный спорт, дрон-racing, который сегодня в России находится в зачаточном состоянии. Кроме того, удастся сократить расходы государственных структур, в том числе МЧС . «Сейчас бригады МЧС, чтобы доставить какие-то материалы и инструменты на отдаленный объект, поднимают вертолет. С экономической точки зрения это невыгодно. С помощью дрона это сделать и дешевле, и удобнее, и быстрее», — пояснил эксперт.

Также в рамках дорожной карты «Аэронет» будет утвержден профстандарт по подготовке внешних пилотов. «У нас появится нормативная база, и мы начнем учить всех — от любителей до профессионалов — управлять бесплилотниками. Мы уйдем от ситуации, когда в воздухе появляются аппараты, управляемые людьми без соответствующей подготовки», — отметил Бабинцев.

Дорожная карта «Аэронет» предусматривает установление порядка учета и регистрации беспилотников и прав на них, порядка подготовки к полету, а также требования к сертификации лиц, управляющих беспилотниками. По оценкам разработчиков дорожной карты, экономический эффект от снятия законодательных барьеров в этой сфере составит 700 миллиардов рублей.