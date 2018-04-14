Ещё
Эксперт рассказал о планах отменить разрешения на управление дронами
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперт рассказал о планах отменить разрешения на управление дронами 

РИА Новости 20 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Разрешения на управление беспилотниками на малой высоте в РФ планируется отменить к 2019 году, сообщил РИА Новости глава ассоциации «Аэронет» Глеб Бабинцев.
Соответствующие проекты нормативных актов содержатся в дорожной карте по снятию административных барьеров «Аэронет» Национальной технологической инициативы. Она была утверждена в конце марта. В частности документ предполагает изменения в воздушном законодательстве РФ, которые сделают возможными полеты беспилотников на высоте до 150 метров без получения разрешения.
По словам Бабинцева, снятие ограничений востребовано в первую очередь бизнес-сообществом. «Основная часть интересов бизнеса — по доставке дронами, фотосъемке и прочее — сосредоточена на малой высоте, поэтому для них этот закон принципиально важен. Он упростит логистику и позволит, например, доставлять почту между близлежащими населенными пунктами, осуществлять доставку медикаментов», — отметил эксперт.
Также инициатива будет востребована образовательными проектами. «Сегодня любой полет авиамоделиста незаконен, поскольку нужно получать разрешения — „заказывать воздух“. После принятия предложенных в дорожной карте поправок можно будет спокойно летать, и для этого не потребуются разрешения. Правда, стоит отметить, что изменения не коснутся особых зон, например, населенных пунктов, аэропортов, электростанций», — сказал глава ассоциации «Аэронет».
По его словам, нововведение вдохнет жизнь в авиамодельный спорт, дрон-racing, который сегодня в России находится в зачаточном состоянии. Кроме того, удастся сократить расходы государственных структур, в том числе МЧС. «Сейчас бригады МЧС, чтобы доставить какие-то материалы и инструменты на отдаленный объект, поднимают вертолет. С экономической точки зрения это невыгодно. С помощью дрона это сделать и дешевле, и удобнее, и быстрее», — пояснил эксперт.
Также в рамках дорожной карты «Аэронет» будет утвержден профстандарт по подготовке внешних пилотов. «У нас появится нормативная база, и мы начнем учить всех — от любителей до профессионалов — управлять бесплилотниками. Мы уйдем от ситуации, когда в воздухе появляются аппараты, управляемые людьми без соответствующей подготовки», — отметил Бабинцев.
Дорожная карта «Аэронет» предусматривает установление порядка учета и регистрации беспилотников и прав на них, порядка подготовки к полету, а также требования к сертификации лиц, управляющих беспилотниками. По оценкам разработчиков дорожной карты, экономический эффект от снятия законодательных барьеров в этой сфере составит 700 миллиардов рублей.
РИА Новости: последние новости
Потанин рассказал о борьбе с "Русалом" за акции "Норникеля" В ЕР заявили, что не "рекомендовали" поддержать проект об ответе на санкции Американские виноделы прокомментировали возможные российские ответные меры
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ «принудят заплатить» при ударе по Сирии219
«Это катастрофа для США»20
Порошенко обратился к Путину на «ты»1261
Россия отказывается от SWIFT615
Британия назвала «наглой ложью» заявления Минобороны РФ495
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Баста заплатил Децлу
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение