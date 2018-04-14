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Американские виноделы прокомментировали возможные российские ответные меры
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Американские виноделы прокомментировали возможные российские ответные меры 

РИА Новости 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
ВАШИНГТОН, 14 апр — РИА Новости. Институт вин Калифорнии не стал комментировать возможное введение запрета на импорт американского алкоголя в Россию, но напомнил, что доля этого рынка в алкогольном экспорте США крайне мала.
В пятницу руководители думских фракций и спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин внесли в нижнюю палату парламента законопроект, предусматривающий ответные действия в отношении антироссийской политики США. Законопроект предполагает, в частности, запрет на ввоз американской сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции.
"На данный момент у нас нет комментариев по поводу проекта встречных санкций России на алкоголь и другие продукты. Россия стала 24-м крупнейшим экспортным рынком для американского вина в 2017 году с 3,8 миллиона долларов выручки винодельческих предприятий (США)", — сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.
Согласно официальным данным, опубликованным на сайте Института вин Калифорнии, поставки вина из этого штата составляют 97% от всего экспорта вина США. В общей сложности в 2017 году на экспорт было поставлено 380 миллионов литров американского вина на сумму 1,53 миллиарда долларов. Лидером потребления стали страны ЕС (553 миллиона долларов), на втором месте — Канада (444 миллиона), на третьем — Гонконг (119 миллиона). Замыкает первую десятку Доминиканская республика, куда в прошлом году было поставлено вина на 13 миллионов долларов.
Институт вин Калифорнии является общественной организацией по защите прав виноделов региона. Он обеспечивает нормативно-правовую поддержку для тысячи винных предприятий и соответствующих организаций, а также способствует развитию международных рыночных отношений, работу со СМИ, научным исследованиям и образовательным программам.
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