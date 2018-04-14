Китайский писатель Лю Чжэньюнь удостоен французского Ордена Искусств и Литературы

Пекин, 13 апреля / Синьхуа / — Китайский писатель Лю Чжэньюнь сегодня был удостоен министерством культуры Франции Ордена Искусств и Литературы.

Это свидетельствует о значительном впечатлении, которое произведения автора произвели на литературные круги Франции, и его вкладе в продвижение культурных обменов и сотрудничества между Китаем и Францией.

Церемония вручения прошла в рамках состоявшегося сегодня вечером во Французском культурном центре в Пекине литературном вечере в честь Лю Чжэньина. Лю Чжэньюнь принял орден и грамоту от посла Франции в Китае Жан-Мориса Рипера

Ж. -М. Рипер указал, что вручение почетной награды писателю является не только признанием его успехов в сфере литературы, но и выражением ему благодарности за усилия по продвижению культурных обменов между Францией и Китаем.

В свою очередь, Лю Чжэньюнь поблагодарил переводчиков, которые работали над донесением его произведений до французского читателя и позволили иностранным читателям узнать Китай.

Сегодня произведения Лю Чжэньюня переведены на более 20 языков, среди переведенных на французский язык — «Одно слово стоит тысячи», «Мобильник» и «Я не Пань Цзиньлянь».

Накануне Лю Чжэньюнь был объявлен имиджевым послом фестиваля «Весна культуры Китая и Франции-2018». —0—