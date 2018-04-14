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Китайский писатель Лю Чжэньюнь удостоен французского Ордена Искусств и Литературы
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Китайский писатель Лю Чжэньюнь удостоен французского Ордена Искусств и Литературы 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 13 апреля /Синьхуа/ — Китайский писатель Лю Чжэньюнь сегодня был удостоен министерством культуры Франции Ордена Искусств и Литературы.
Это свидетельствует о значительном впечатлении, которое произведения автора произвели на литературные круги Франции, и его вкладе в продвижение культурных обменов и сотрудничества между Китаем и Францией.
Церемония вручения прошла в рамках состоявшегося сегодня вечером во Французском культурном центре в Пекине литературном вечере в честь Лю Чжэньина. Лю Чжэньюнь принял орден и грамоту от посла Франции в Китае Жан-Мориса Рипера.
Ж. -М. Рипер указал, что вручение почетной награды писателю является не только признанием его успехов в сфере литературы, но и выражением ему благодарности за усилия по продвижению культурных обменов между Францией и Китаем.
В свою очередь, Лю Чжэньюнь поблагодарил переводчиков, которые работали над донесением его произведений до французского читателя и позволили иностранным читателям узнать Китай.
Сегодня произведения Лю Чжэньюня переведены на более 20 языков, среди переведенных на французский язык — «Одно слово стоит тысячи», «Мобильник» и «Я не Пань Цзиньлянь».
Накануне Лю Чжэньюнь был объявлен имиджевым послом фестиваля «Весна культуры Китая и Франции-2018». —0—
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