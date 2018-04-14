Сыновья Трампа готовы забросать Россию яйцами 

Вашингтон — В четверг Дональд-младший и Эрик Трампы заявили о своей готовности использовать все имеющиеся в их распоряжении средства для противостояния соперничающим иностранным державам и в том случае, если Россия продолжит провоцировать Соединенные Штаты, и без колебаний забросают Москву яйцами. «Нам нравятся эти ребята, но будьте уверены: если они перегнут палку, с нашей стороны в ход пойдет весь имеющийся у нас арсенал», — сказал Эрик, наполняя спортивную сумку пятью коробками яиц, пачкой туалетной бумаги и несколькими баллончиками со спреем-серпантином, а Дональд-младший тем временем обозначил тот участок территории Кремля, где лучше всего будут смотреться сотни разбросанных пластиковых вилок. «Мы не собираемся стоять в стороне и не позволим России развернуться и уйти, наговорив кучу гадостей о великой Америке. Еще посмотрим, за кем из нас останется слово по Сирии, когда стекла их автомобилей окажутся вымазаны гуталином, а на подъездной дорожке кремом для бритья будет изображен гигантский половой орган. Уборка займет целую вечность, можете мне поверить». Источники в Белом доме поспешили подтвердить, что при попытке помочиться в одну и ту же капитошку одновременно братья с ног до головы забрызгались собственной мочой.