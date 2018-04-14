Фонд Андрея Первозванного запускает проект о философах Гражданской войны

МОСКВА , 14 апр — РИА Новости . Фонд Андрея Первозванного (ФАП) в субботу, к столетию начала Гражданской войны в России , запускает проект «Гражданская война: зеркала эпохи», в рамках которого выяснит, кто из ученых, философов и деятелей искусства наиболее емко и точно охарактеризовал эту эпоху, сообщает пресс-служба ФАП.

"Предлагаем взглянуть на события столетней давности под необычным углом зрения — через призму ее восприятия учеными, философами и деятелями искусства", — говорится в сообщении.

В частности, в субботу в конференц-зале МГИМО пройдет историческая игра для студентов ведущих вузов, в числе которых МГИМО, МГУ имени Ломоносова , Московский государственный областной университет, Ярославский государственный университет, отметили в пресс-службе.

Затем все желающие смогут принять участие в голосовании «Кто точнее охарактеризовал или выразил эпоху?». Пользователи выберут героя, который наиболее емко и точно, по их мнению, охарактеризовал эпоху Гражданской войны, выразил суть происходящего. Победитель будет назван «Зеркалом эпохи».

Итогом всего проекта станет научно-общественная сессия «От гражданских войн — к гражданской консолидации: актуальная повестка для человечества. К столетию начала трагических событий Гражданской войны в России».