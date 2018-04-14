Президентский полк открывает сезон развода караулов в Кремле

МОСКВА , 14 апреля. / ТАСС /. Президентский полк проведет в субботний полдень на Соборной площади Кремля первую в 2018 году торжественную церемонию развода пеших и конных караулов. Военнослужащие будут выступать перед зрителями раз в неделю ближайшие полгода.

Как рассказал ТАСС начальник Центра по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО) Александр Рясков, нынешний сезон развода караулов приходится на два юбилея: 100-летие комендатуры Московского Кремля и 80-летие Президентского оркестра Службы коменданта Московского Кремля ФСО России . В честь этих памятный дат сценарий церемонии обновили.

Так, по словам Ряскова, «в программе выступления военнослужащих Роты специального караула появился новый элемент, получивший название „реверс“. При построении в фигуру „квадрат“ военнослужащие, находясь в шести колоннах по шесть человек, последовательно — колонна за колонной, подбрасывают оружие с вращением его на полтора оборота, вначале против часовой стрелки, затем по часовой стрелке. „Добавление нового специального приема с оружием в сочетании с визуальным эффектом „домино“ позволило сделать „реверс“ ярким элементом программы“, — уверен представитель ФСО.

Он отметил, что по случаю двойного юбилея дирижер Президентского оркестра полковник Евгений Никитин написал Церемониальный встречный марш, который впервые исполнят музыканты во время выхода знаменной группы.

Кремлевские традиции

Рясков напомнил, что современная церемония развода караулов Президентского полка утверждена в 2004 году, нынешний сезон станет 14-м для кремлевцев. „Это яркий и зрелищный церемониал, связавший воедино разные исторические эпохи доблестного российского воинства, демонстрирующий глубокую историческую преемственность ратных традиций нашей державы“, — считает представитель ФСО. Он обратил внимание на то, что „церемониал объединил в себе самые красивые элементы воинских ритуалов, включая демонстрацию строевых приемов с оружием, „конную карусель“ и музыкальное сопровождение духового оркестра“.

Начальник Центра по связям с прессой и общественностью ФСО сообщил, что в программе церемонии развода 2018 года сохраняются основные элементы, ставшие традиционными. В основу классической части выступления положены динамичные перестроения военнослужащих в различные варианты строя и выполнение ими специальных приемов с оружием. При этом особое внимание уделяется слаженности и четкости при выполнении всех элементов программы, а неизменной визитной карточкой кремлевцев остается строевой шаг.

Он назвал и некоторые элементы, которые во время церемонии выполняют военнослужащие Кавалерийского почетного эскорта. Среди них, например, «конная карусель», «восьмерка», «мельница», «свеча» и «цепочка», а также приемы со штатным холодным оружием.

Рясков напомнил, что увидеть церемонию может каждый желающий, купив билет на посещение территории Государственного историко-культурного музея-заповедника «Московский Кремль». В конце лета выступления Президентского полка и Президентского оркестра можно будет увидеть и за стенами Кремля: они будут открывать вечерние представления Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня», который в этом году пройдет на Красной площади с 24 августа по 2 сентября.