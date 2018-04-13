Налоги, проверки и льготы. Малый бизнес рассказал о результатах господдержки

Отчитываясь о результатах работы правительства в Госдуме , премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал об увеличении числа малых и средних предприятий. По данным главы кабмина, доля этого сектора в ВВП страны выросла до 22,3% во многом благодаря господдержке. «Ведомости» опросили предпринимателей и экспертов и выяснили, как работу властей оценивает бизнес.

Налоговым режимом опрошенные изданием предприниматели оказались довольны. В зависимости от региона и рода деятельности они используют разные опции: предпринимательница из Тулы, которая шьет детскую одежду и постельное белье, экономит до 15 000 рублей благодаря налоговым каникулам, а владелец онлайн-ресторана «Вкуслаб» из Москвы Артем Лаптев доволен патентной системой налогообложения. Филипп Лейтес, основатель сети точек продажи кофе навынос «Правда кофе», заявил, что его тоже все устраивает: он использует УСН и платит 15% с разницы между доходами и расходами.

О надзорных каникулах предприниматели отзываются по-разному. По данным Минэкономразвития, количество плановых проверок уменьшилось на 285 500 (с 887 973 проверок в 2015 году до 602 469 — в 2016 году), однако бизнес жалуется на рост числа внеплановых проверок. Лаптев из «Вкуслаба» рассказал о частых визитах сотрудников Роспотребнадзора , а владелец центра красоты и здоровья «Таис-сервис» в Ярославле рассказал изданию, что внеплановых проверок стало больше, чем плановых. При этом «Ведомости» со ссылкой на исследование PwC и «Левада-центра» отмечают, что в 2016 году каждый десятый ИП ликвидировал бизнес из-за роста налоговой нагрузки или конфликта с контролирующими органами.

Российские банки отчитываются о росте льготного кредитования малого бизнеса, пишет издание, однако сами предприниматели признаются, что плохо осведомлены о такой возможности. Этим пользуются посредники: люди, которые предлагают «помощь» в оформлении такого кредита. Так случилось с Лейтесом: ему позвонили и предложили получить льготный кредит за «гонорар» звонившему.

С численностью предприятий тоже все неоднозначно, пишут «Ведомости». По данным Единого реестра малого и среднего предпринимательства, в России зарегистрировано 6,1 млн малых и средних компаний и ИП, однако за последние годы растет в основном число микропредприятий, а малых и средних — наоборот. Эксперты объясняют это тем, что налоговики заставляют вставать на учет тех, кто раньше работал «в тени».

Член совета московского отделения «Опоры России» объясняет, что государство действительно вводит меры по поддержке малого и среднего предпринимательства. Однако эффект от их введения нивелируется ухудшением экономической ситуации, говорит он.

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