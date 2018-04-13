Ещё
Глава Рошаля отчитался о проделанной работе перед жителями
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава Рошаля отчитался о проделанной работе перед жителями 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
600 гектаров под индустриальный парк, увеличение инвестиций и рабочих мест. Глава городского округа Рошаль отчитался перед жителями о проделанной работе.
Сейчас среди 62 муниципальных образований области городской округ занимает 26 место по оценке эффективности работы органов местного самоуправления. Для сравнения — в 2014 Рошаль находился на  строчке. Глава округа Алексей Артюхин рассказал, что, начиная с 2014 года, в городском округе реализуются 4 проекта с общим объемом инвестиций более миллиарда рублей.
Так, в ноябре этого года «Рошальский завод пластификаторов» планирует завершить строительство цеха. В рамках губернаторской программы «100 бань Подмосковья» был открыт банный комплекс.
И это далеко не полный перечень успехов. Здесь и благоустройство территорий, и развитие транспортной инфраструктуры, и конечно, благоустройство дворов. Выдающиеся результаты работы Рошаля отметили и в правительстве Московской области.
За 4 последние года Рошаль сделал качественный, уверенный шаг вперед. Это подтверждается и цифрами, и внешним видом города, настроением людей. Рост экономических показателей, увеличение доходов, увеличение инвестиционной составляющей города и успехи в спорте. Все мы единая команда — и губернатор, и глава города, и жители все. Мы смотрим на движение вперед, улучшение условий жизни
Леонид Костюк, представитель Главного управления территориальной политики правительства МО.
На достигнутом в Рошале останавливаться не собираются. Впереди реализация амбициозных планов и проектов. Так, в ближайшем будущем здесь собираются построить центр переработки твердых бытовых отходов по самым передовым технологиям.
360tv.ru: последние новости
Без драмы. Как антиамериканские санкции могут повлиять на экономику России Российские ответные санкции против США могут затронуть Airbus и Boeing Жириновский рассказал о контрмерах на американские санкции
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко обратился к Путину на «ты»1149
Госдеп заступился за Британию98
Британия назвала «наглой ложью» заявления Минобороны РФ480
Россия отказывается от SWIFT556
Аресту пожилой россиянки в Мюнхене нашли объяснение24
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Баста заплатил Децлу
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение