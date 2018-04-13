Глава Рошаля отчитался о проделанной работе перед жителями

600 гектаров под индустриальный парк, увеличение инвестиций и рабочих мест. Глава городского округа Рошаль отчитался перед жителями о проделанной работе.

Сейчас среди 62 муниципальных образований области городской округ занимает 26 место по оценке эффективности работы органов местного самоуправления. Для сравнения — в 2014 Рошаль находился на строчке. Глава округа Алексей Артюхин рассказал, что, начиная с 2014 года, в городском округе реализуются 4 проекта с общим объемом инвестиций более миллиарда рублей.

Так, в ноябре этого года «Рошальский завод пластификаторов» планирует завершить строительство цеха. В рамках губернаторской программы «100 бань Подмосковья » был открыт банный комплекс.

И это далеко не полный перечень успехов. Здесь и благоустройство территорий, и развитие транспортной инфраструктуры, и конечно, благоустройство дворов. Выдающиеся результаты работы Рошаля отметили и в правительстве Московской области

За 4 последние года Рошаль сделал качественный, уверенный шаг вперед. Это подтверждается и цифрами, и внешним видом города, настроением людей. Рост экономических показателей, увеличение доходов, увеличение инвестиционной составляющей города и успехи в спорте. Все мы единая команда — и губернатор, и глава города, и жители все. Мы смотрим на движение вперед, улучшение условий жизни

Леонид Костюк , представитель Главного управления территориальной политики правительства МО.

На достигнутом в Рошале останавливаться не собираются. Впереди реализация амбициозных планов и проектов. Так, в ближайшем будущем здесь собираются построить центр переработки твердых бытовых отходов по самым передовым технологиям.