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Суд обязал Exxon предоставить документы по делу о климатических рисках
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Суд обязал Exxon предоставить документы по делу о климатических рисках 

РИА Новости 49 минут назад
МЕХИКО, 13 апр — РИА Новости. Высший суд Массачусетса обязал Exxon Mobil предоставить требуемые документы в рамках расследования генерального прокурора штата Моры Хили по делу о климатических рисках, говорится в постановлении суда.
Таким образом, он поддержал решение нижестоящего суда, касающееся Хили и ее коллеги из Нью-Йорка Эрика Шнейдермана, отклонив аргументы компании о предвзятости генпрокуроров по этому вопросу.
Прокуратуры Нью-Йорка и Массачусетса проводят расследование касательно того, вводила ли компания Exxon Mobil инвесторов и общественность в заблуждение по рискам изменения климата, утаивая информацию об их влиянии. Exxon, в свою очередь, опровергает эти обвинения.
Между тем в прошлом году акционеры Exxon Mobil на ежегодном собрании одобрили предложение о раскрытии компанией последствий для своего бизнеса глобальных мер, направленных на ограничение климатических изменений.
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