WSJ: российские контрсанкции в отношении США могут затронуть интересы Boeing и Airbus

Если подобные меры будут одобрены российскими властями, то, как отмечает The Wall Street Journal, это «станет первой попыткой России использовать свои ограниченные экономические возможности в отношении США в условиях усиливающейся напряженности в отношениях между двумя странами».

Законодатели в России представили в пятницу широкий спектр возможных мер в ответ на введенные в Вашингтоном антироссийские санкции, и эти меры могут привести к тому, что ставки в противостоянии двух стран повысятся, подчеркивает газета.

6 апреля Вашингтон ввел санкции в отношении семи российских предпринимателей из числа крупнейших, 17 госслужащих и руководителей госкорпораций, а также против 12 частных компаний и двух госструктур в качестве ответа на «злонамеренную деятельность» правительства РФ МИД РФ заявил, что Россия не оставит новые санкции США без жесткого ответа.