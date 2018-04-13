Журова: Главе Союза биатлонистов отомстили за соревнования в Тюмени

Топ-1: Суд вынес решение о блокировке Telegram Светлана Журова : Таганский суд Москвы вынес решение заблокировать мессенджер Telegram на территории России . Таким образом был удовлетворен иск Роскомнадзора

Думаю, всех пользователей Telegram эта новость не скажу, что удивила, но расстроила. Скорее всего, все проблемы будут быстро устранены и мессенджер продолжит работу, ведь им пользуются многие россияне: обмениваются сообщениями, читают новости. К Telegram предъявлены требования определенного характера, но, если консенсус будет найден, думаю, этот мессенджер будет работать в обычном режиме. Или появится другой мессенджер, думаю, у программистов хватит фантазии, чтобы создать новый продукт, который будет также популярен у наших граждан.

Топ-2: Медведев выступил в Госдуме с отчетом о работе правительства Светлана Журова: Премьер-министр России Дмитрий Медведев , выступая с отчетом в Госдуме, предупредил, что будут взвешены все аспекты сотрудничества России с США после недавно введенных санкции.

Надо сказать, что в этом году премьер-министр отчитался о своей работе и работе правительства не за год, а за последние шесть лет. Он рассказал о достижениях, о том, к чему нам, несомненно, нужно стремиться. Кроме того, были озвучены некоторые моменты по тем санкциям, которые могут быть применены Москвой по отношению к странам, которые ранее ввели санкции против нас. Это — ответ, мы не вводим санкции, которые не применялись к нам. Детали сейчас прорабатываются, в том числе и в правительстве. Но, мы помним, что, например, в случае с Турцией , ограничения касались некоторых товаров, помним, какие ограничения действуют с Европой. Поэтому, скорее всего, новые санкции будут касаться товаров, ввозимых в Россию из США.

Топ-3: Президент Международного союза биатлонистов покинул свой пост Светлана Журова: Президент Международного союза биатлонистов Андерс Бессеберг сообщил, что покинул свой пост на время расследования. Бессеберг подозревается в получении взятки в обмен на скрытие допинг-проб российских биатлонистов.

Я думаю, это расследование связано с тем, что Бессеберг довольно жестко говорил о том, что не собирается отменять Чемпионат мира по биатлону в Тюмени , не собирается отменять другие соревнования в нашей стране. Думаю, таким образом на него оказывается давление. Нужно поставить более сговорчивого человека, который не будет защищать российских спортсменов. Все-таки, мне кажется, что сейчас есть ряд федераций (теперь даже боюсь называть из вслух), которые помогают России остаться на международных соревнованиях, и помогают продолжать выступать нашим спортсменам, притом, под национальным флагом.

О проекте:

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.