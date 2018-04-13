Журова: Главе Союза биатлонистов отомстили за соревнования в Тюмени 

Топ-1: Суд вынес решение о блокировке Telegram Светлана Журова: Таганский суд Москвы вынес решение заблокировать мессенджер Telegram на территории России. Таким образом был удовлетворен иск Роскомнадзора.
Думаю, всех пользователей Telegram эта новость не скажу, что удивила, но расстроила. Скорее всего, все проблемы будут быстро устранены и мессенджер продолжит работу, ведь им пользуются многие россияне: обмениваются сообщениями, читают новости. К Telegram предъявлены требования определенного характера, но, если консенсус будет найден, думаю, этот мессенджер будет работать в обычном режиме. Или появится другой мессенджер, думаю, у программистов хватит фантазии, чтобы создать новый продукт, который будет также популярен у наших граждан.
Топ-2: Медведев выступил в Госдуме с отчетом о работе правительства Светлана Журова: Премьер-министр России Дмитрий Медведев, выступая с отчетом в Госдуме, предупредил, что будут взвешены все аспекты сотрудничества России с США после недавно введенных санкции.
Надо сказать, что в этом году премьер-министр отчитался о своей работе и работе правительства не за год, а за последние шесть лет. Он рассказал о достижениях, о том, к чему нам, несомненно, нужно стремиться. Кроме того, были озвучены некоторые моменты по тем санкциям, которые могут быть применены Москвой по отношению к странам, которые ранее ввели санкции против нас. Это — ответ, мы не вводим санкции, которые не применялись к нам. Детали сейчас прорабатываются, в том числе и в правительстве. Но, мы помним, что, например, в случае с Турцией, ограничения касались некоторых товаров, помним, какие ограничения действуют с Европой. Поэтому, скорее всего, новые санкции будут касаться товаров, ввозимых в Россию из США.
Топ-3: Президент Международного союза биатлонистов покинул свой пост Светлана Журова: Президент Международного союза биатлонистов Андерс Бессеберг сообщил, что покинул свой пост на время расследования. Бессеберг подозревается в получении взятки в обмен на скрытие допинг-проб российских биатлонистов.
Я думаю, это расследование связано с тем, что Бессеберг довольно жестко говорил о том, что не собирается отменять Чемпионат мира по биатлону в Тюмени, не собирается отменять другие соревнования в нашей стране. Думаю, таким образом на него оказывается давление. Нужно поставить более сговорчивого человека, который не будет защищать российских спортсменов. Все-таки, мне кажется, что сейчас есть ряд федераций (теперь даже боюсь называть из вслух), которые помогают России остаться на международных соревнованиях, и помогают продолжать выступать нашим спортсменам, притом, под национальным флагом.
О проекте:
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.