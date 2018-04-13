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Кабмин РФ выдвинул вице-президента «Роснефти» Шишкина в совет директоров ОСК
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Кабмин РФ выдвинул вице-президента «Роснефти» Шишкина в совет директоров ОСК 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 13 апр /ПРАЙМ/. Правительство РФ выдвинуло вице-президента "Роснефти" Андрея Шишкина в новый состав совета директоров "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК), следует из распоряжения, опубликованного на сайте кабинета министров.
В настоящее время Шишкин не входит в совет. Также в совет выдвинут не входящий сейчас в него президент ООО «Управляющая компания „Дело“ Сергей Шишкарев.
Из действующих членов совета в список кандидатов вошли министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, председатель правления, президент АО „ОСК“ Алексей Рахманов, первый заместитель гендиректора ГК по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции »Ростеха" Владимир Артяков и директор департамента организационного обеспечения и коммуникаций Минэкономразвития России Сергей Галкин.
Также в список включены входящие в нынешний совет первый заместитель гендиректора — директор дирекции по ядерному оружейному комплексу ГК по атомной энергии "Росатом" Иван Каменских, главнокомандующий военно-морским флотом Владмиир Королев, вице-президент ООО «МД Групп» Илья Петров, член коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Владимир Поспелов, первый заместитель гендиректора — главный инженер ПАО «Современный коммерческий флот» Игорь Тонковидов и замминистра сельского хозяйства РФ — руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.
Кроме того, в качестве независимого директора в совет директоров ОСК выдвинут зампредседателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов.
ОСК — крупнейшая судостроительная компания России, создана в 2007 году со 100% акций в федеральной собственности. В холдинг входит около 40 предприятий и организаций отрасли. В настоящее время на базе ОСК консолидирована большая часть отечественного судостроительного комплекса.
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