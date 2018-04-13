Кабмин РФ выдвинул вице-президента «Роснефти» Шишкина в совет директоров ОСК

В настоящее время Шишкин не входит в совет. Также в совет выдвинут не входящий сейчас в него президент ООО «Управляющая компания „Дело“ Сергей Шишкарев

Виталий Маркелов. Кроме того, в качестве независимого директора в совет директоров ОСК выдвинут зампредседателя правления ПАО «Газпром»

ОСК — крупнейшая судостроительная компания России, создана в 2007 году со 100% акций в федеральной собственности. В холдинг входит около 40 предприятий и организаций отрасли. В настоящее время на базе ОСК консолидирована большая часть отечественного судостроительного комплекса.