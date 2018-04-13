Ряд жителей Подмосковья получат награды Московской области 

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление о вручении наград и присвоении почетных званий Московской области, соответствующий документ имеется в распоряжении РИАМО.
«Наградить знаком «За заслуги перед Московской областью III степени советника генерального директора АО „Белая Дача“ Виктора Семенова», — говорится в документе.
Знаком преподобного Сергия Радонежского награждены замначальника филиала Военной академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого Минобороны РФ в городе Серпухов Юрий Баженов и заместитель руководителя аппарата Мособлдумы Владимир Демешкан.
Знаком «За доблесть и мужество» награжден командир понтонной роты 211 отдельного инженерно-саперного батальона 1 гвардейской танковой дивизии армии Западного военного округа.
Звание «Заслуженный деятель науки Московской области» присвоено главному научному сотруднику ФГБУ «Институа физики твердого тела» РАН, городской округ Черноголовка, Валерию Долгополову.
Звание «Заслуженный работник социальной защиты населения Московской области» присвоено директору Климовского дома интерната для престарелых и инвалидов Александру Ханжий.
Звание «Заслуженный экономист Московской области» присвоено начальнику финансового управления администрации городского округа Красногорск Наталье Гереш.
Звание «Заслуженный юрист Московской области» присвоено начальнику отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних прокуратуры Московской области Галине Рытьковой.