Ряд жителей Подмосковья получат награды Московской области 

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Кинотеатр «Волга» на севере Москвы превратят в современный досуговый центр

Представители Auchan и Danone отметили высокий уровень работы с бизнесом в Подмосковье

Ледовый дворец в Наро‑Фоминске введут в эксплуатацию в конце 2018 года