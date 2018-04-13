Страны-члены ЕАЭС согласовали документ о создании аналога МАК

"Если межправительственный совет соберется в апреле, то мы готовим к этому событию согласованный многими членами Евразийского союза документ о создании нового евразийского МАК. Он находится в высокой степени готовности, отработан на экспертном уровне, я в контакте с моими коллегами-министрами, и сейчас завершаются внутригосударственные процедуры в каждой из стран-участников", — заявил Соколов журналистам.

Министр напомнил, что соглашение будет открытым: оно может быть подписано как между пятью, так и между двумя, тремя, четырьмя государствами.

"Потом к нему могут присоединяться, как мы договорились, как члены Евразийского союза, так и другие государства, если сочтут эти условия приемлемыми", — отметил Соколов.