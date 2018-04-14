Власти Кубани объявили войну нелегальным копателям

В правительстве Кубани подняли вопрос незаконной добычи песка, гравия, глины и других инертных материалов. По его данным, несмотря на действие законов и нормативов в области недропользования недобросовестные бизнесмены продолжают разрабатывать нелегальные карьеры.

«Добыча полезных ископаемых сопряжена с определенными экологическими рисками, и при их незаконной добыче отрицательные последствия для окружающей среды гораздо выше, нежели чем при узаконенной. Кроме того, безлицензионная добыча недр наносит значительный экономический ущерб государству в виде неполученных налогов, — подчеркнул заместитель главы региона Сергей Болдин