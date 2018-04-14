Власти Кубани объявили войну нелегальным копателям 

В правительстве Кубани подняли вопрос незаконной добычи песка, гравия, глины и других инертных материалов. По его данным, несмотря на действие законов и нормативов в области недропользования недобросовестные бизнесмены продолжают разрабатывать нелегальные карьеры.
«Добыча полезных ископаемых сопряжена с определенными экологическими рисками, и при их незаконной добыче отрицательные последствия для окружающей среды гораздо выше, нежели чем при узаконенной. Кроме того, безлицензионная добыча недр наносит значительный экономический ущерб государству в виде неполученных налогов, — подчеркнул заместитель главы региона Сергей Болдин.
В этом году уже выявлено два факта незаконного пользования недрами — в станице Натухаевской близ Новороссийска и селе Великовечное Белореченского района. В прошлом году за такие действия были привлечены к административной ответственности 24 предпринимателя. Кроме того, за нарушения законодательства досрочно прекращено право пользования недрами по 35 лицензиям, приостановлено — по 10 лицензиям. Незаконная добыча ископаемых не гарантирует восстановления пород, грозит экологическими рисками, в том числе от использования тяжелой техники.
Фото с сайта администрации Краснодарского края.