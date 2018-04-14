Ещё
Власти Кубани объявили войну нелегальным копателям
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Сирия отбивалась от атаки "Буками"
Сирия отбивалась от атаки "Буками"

Власти Кубани объявили войну нелегальным копателям 

РИА «ФедералПресс» 49 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В правительстве Кубани подняли вопрос незаконной добычи песка, гравия, глины и других инертных материалов. По его данным, несмотря на действие законов и нормативов в области недропользования недобросовестные бизнесмены продолжают разрабатывать нелегальные карьеры.
«Добыча полезных ископаемых сопряжена с определенными экологическими рисками, и при их незаконной добыче отрицательные последствия для окружающей среды гораздо выше, нежели чем при узаконенной. Кроме того, безлицензионная добыча недр наносит значительный экономический ущерб государству в виде неполученных налогов, — подчеркнул заместитель главы региона Сергей Болдин.
В этом году уже выявлено два факта незаконного пользования недрами — в станице Натухаевской близ Новороссийска и селе Великовечное Белореченского района. В прошлом году за такие действия были привлечены к административной ответственности 24 предпринимателя. Кроме того, за нарушения законодательства досрочно прекращено право пользования недрами по 35 лицензиям, приостановлено — по 10 лицензиям. Незаконная добыча ископаемых не гарантирует восстановления пород, грозит экологическими рисками, в том числе от использования тяжелой техники.
Фото с сайта администрации Краснодарского края.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Союзник США отказался наносить удар по Сирии Путин поручил ужесточить наказание за нападения на медиков «Отказ от западных технологий – вопрос цены и качества»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сирия отбивалась от атаки «Буками»554
В РФ ответили на удары США по Сирии2002
Познер: «Это катастрофа для США»218
Россию предупреждали об ударе303
Названо число жертв атаки в Сирии121
Видео
05:43
Оценен ущерб от ракетного удара коалиции
В мире
00:50
Сирия отбивалась от атаки «Буками»
Конфликты Армия
00:51
Захарова отреагировала на удар по Сирии
Политика
00:54
Россию предупреждали об ударе
В мире Ближний Восток
02:34
Познер: «Это катастрофа для США»
Политика В мире
01:21
Трамп изучает разведданные
США Армия
05:28
Шойгу докладывает Путину об атаке на Сирию
Политика Армия
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Баста заплатил Децлу
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение