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В Асбесте задержали члена местного политсовета «Единой России»
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В Асбесте задержали члена местного политсовета «Единой России» 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как сообщает депутат городской думы Асбеста Наталья Крылова, чиновника обвиняют в коммерческом подкупе. В настоящий момент он находится под подпиской о невыезде.
«Леонид Бабушкин человек из старой гвардии Владимира Власова. Именно при нём и при молчаливом согласии руководителей городской администрации была уничтожена муниципальная бытовая отрасль», — сказала Крылова.
По ее словам, с целью развития бизнеса своей «давней подруги» Светланы Коковиной, которая владеет похоронной службой «Ритуал», Бабушкин «вначале уничтожил химчистку на ул. Шевченко в пос. Черемша, а затем и передал за гроши это муниципальное здание бывшей химчистки в частную собственность дочери Коковиной Елене Толстых», которая салоном ритуальных услуг «Реквием».
«МУП «Ритуал» является муниципальным предприятием. Директор МУПа Светлана Коковина, осваивая бюджетные деньги на содержание кладбищ, проводит конкурсы среди коммерческих структур. Но с удивительной стабильностью победителем всех коммерческих конкурсов становится ее дочь. На 2018 год на эти цели из бюджета планировалось выделить более 9 млн рублей. Но депутаты Думы Асбеста урезали финансирование на 3,2 млн рублей, так как сотрудники муниципального «Ритуала» работали в интересах частного «Реквиема». Например, было замечено, что эти средства в том числе шли на зарплаты муниципальных рабочих, которые в свое рабочее время спокойно копают могилы для частной компании «Реквием». Вот такой семейный муниципально-коммерческий синдикат при благословении Леонида Бабушкина и местного отделения партии «Единая Россия», — добавила Крылова.
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