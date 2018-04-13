Борис Джонсон: серийный лжец британской дипломатии

Клоун в трусах, серийный лжец, самый неполиткорректный министр иностранных дел в мире — именно так чаще всего Бориса Джонсона называют в Великобритании . Причём Джонсона критикуют не только его бывшие коллеги — журналисты, но и его коллеги нынешние — политики. И так было всегда, потому что у Джонсона бардак не только на голове, но и в голове, передает "ТВ Центр"

"Я могу сказать, что этот человек не владеет информацией. Это человек настроения, человек, который любит выставляться. И утверждать, что он очень глубокий мыслитель, очень образованный и так далее. На самом деле, когда общаешься с ним, то складывается представление, что он совершенно не осведомлён, что он не очень, мягко говоря, умён и что его основная цель в жизни — стать каким-то великим политиком", — рассказывает аналитик Александр Некрасов

Но именно сейчас Джонсон своими руками, точнее языком, не просто разрушает свою политическую карьеру, но и более того — фактически закапывает сам себя в мусоре изо лжи. При этом он выглядит не просто нелепо, но и смешно. Даже хочется спросить у него, а ради чего всё это? К примеру, зачем надо было в интервью заявлять, что якобы в лаборатории Минобороны в Портон-Даун ему персонально подтвердили: газ, которыми отравили Скрипалей, точно из России

Только вот директор лаборатории, более ответственное лицо найти сложно, эти слова не подтвердил, по крайней мере, публично.

"Мы смогли идентифицировать это вещество, как «Новичок», установить, что это боевое отравляющее вещество нервно-паралитического действия. Но мы не смогли установить место его производства", — заявил Гэри Эйткенхэд.

Сообщение об обвинение России из аккаунта в твиттере МИД Великобритании удалил, но вот интервью Бориса Джонсона уже не сотрёшь. Поэтому именно его британцы сейчас призывают ответить за свои слова, либо предоставить неопровержимые доказательства, либо уйти в отставку.

"Серийный лжец Борис Джонсон снова пойман на лжи?" — задается вопросами редактор Daily Mirror Кевин Магуайр в твиттере.

Тереза Мэй. И ведь Джонсон, действительно, хронический лжец. Хотя и родился в приличной семье: отец — политик, прадед был министром внутренних дел Османской империи. Борис окончил элитарный Итонский колледж. Например, вместе с ним учились младший брат принцессы Дианы Чарльз Спенсер и будущий премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон . Кстати, с Кэмероном Джонсон учился и в Оксфорде — кузнице британских политиков. Среди выпускников — премьер-министры Великобритании Маргарет Тетчер, Тони Блэр

"Этот человек говорит неправду, если он чувствует, что она ему поможет выкарабкаться в тяжёлой ситуации — и вот этим он собственно и прославился. Большинство британцев относятся с иронией к Джонсону. По сути, его можно назвать клоуном. По сути, они относятся к нему несерьёзно, потому что Джонсон сам ведёт себя таким образом, что его очень трудно воспринимать серьёзно", — говорит Некрасов.

Причём Джонсон так часто врёт, что от этого становится неловко его коллегам — именно им приходится оправдывать министра и возвращать его в дипломатическую колею. К примеру, недавно Борис заявил, что Лондон может объявить бойкот чемпионату мира по футболу-2018, если британские следователи обнаружат «российский след» в деле Скрипаля.

"Что касается чемпионата мира, который пройдёт этим летом, в июле, то очень сложно представить, чтобы Великобритания приняла в нём участие как ни в чём не бывало", — заявил он.

Позже помощник Джонсона расшифровал это заявление. Оказалось, что британские футболисты будут участвовать в чемпионате, а вот правительство — нет. Это вызвало недоумение даже у британских депутатов.

"Я думаю, что нам нужна последовательная и чёткая позиция. Нельзя просто так экспромтом вбрасывать идеи, а затем давать задний ход. Таким образом Борис Джонсон наносит огромный ущерб нашим отношениям с Российской Федерацией. Я хочу, чтобы у нас с ними были хорошие отношения. Я считаю, что и Путин, и Лавров, и вся его команда с уважением относятся к чёткому и последовательному курсу", — говорит депутат Лейбористской партии Крис Брайянт.

Но с понятием «чёткая позиция» Борис Джонсон не знаком. Например, он уже признавался в любви к России, и даже призывал Запад задуматься о том, почему международное сообщество «потеряло Россию».

А позже с таким же задором демонстрировал к России ненависть: обещал создать киберподразделение по борьбе с российскими ботами, которых нет, но их существование возможно, и призывал пикетировать посольство России за войну в Сирии . Борис даже отменил визит в Москву , за что получил от британской прессы очередное прозвище — теперь уже «Пудель припавший к ногам США ».

"Когда он занимал должность мэра Лондона, он был очень хорошим другом России и прославился своим участием в российских фестивалях в Лондоне. Теперь же, мне кажется, он готов исполнять роль международно-признанного прокурора из Гааги ", — говорит министр иностранных дел России Сергей Лавров

В прошлом году Джонсон всё же доехал до России, но без конфузов всё же не обошлось.

"Позвольте мне заявить, что я русофил. И русофил убеждённый. У меня есть предки в Америке, Германии, и конечно здесь — в Москве. Я первый министр иностранных дел Великобритании, которого зовут Борис. И думаю, что Борисов на этом посту больше не будет", — заявил он.

Тогда русофила Бориса попросили объяснить, почему в одном из своих интервью он сравнил Россию с древней Спартой — милитаристской и недоброжелательной, а Запад — с родиной демократии Афинами. Борис опять намекнул, что его неправильно поняли.

"Я говорил о Советском Союзе. Однако потом наступил потрясающий период трансформации и сейчас родилась новая Россия", — оправдывался он.

Впрочем, Борис Джонсон ведёт себя странно не только по отношению к России. Он вообще признан лидером неполиткорректности. Например, Хиллари Клинтон сравнил с садисткой-санитаркой из психиатрической больницы. А когда Трамп только участвовал в президентской гонке, Джонсон сказал, что не поедет в Нью-Йорк только потому, что там можно встретить Дональда. Правда, когда Трамп всё же стал президентом, Борис быстренько сориентировался и в своём твиттере не просто поздравил нового президента с победой, но и заверил в готовности работать с ним по вопросам глобального развития и процветания.

"Я думаю, вы должны понимать, что президент США — это один из крупных, великих мировых брендов. Он глубоко проникает в мировое сознание, что, как мне кажется, удавалось далеко не всем президентам. Его манера вести Twitter, публиковать сообщения рано утром. И какими бы гневными ни были эти твиты, с их помощью он общается с народом. Конечно, многим людям это не нравится, но многие также хорошо относятся к этому", — говорил Джонсон.

Кстати, политологи находят много общего между Борисом и Дональдом. Они похожи не только причёсками, и беспорядочными любовными связями, главное, что они презирают язык дипломатии и не готовы отвечать за свои слова. Это такая новая разновидность политиков, в существование которых просто не хочется верить, но приходится с ними считаться.

Вера Щирова, Артём Данцевич, Екатерина Симанович. «В центре событий».