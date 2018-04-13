Пиотровский: Крым сохранил внешние культурные связи, несмотря на международную обстановку

"Крым сохранил и сохраняет связи, — сказал журналистам Пиотровский. — Есть много разных проблем в установлении международных связей. Они касаются не просто Крыма, а вообще внешней международной обстановки". При этом по его мнению, различные санкции «не мешают и не помогают в установлении международных связей между музейщиками».

Он считает, что культурные связи особенно важно сохранять в условиях сложной мировой обстановки. «Они наоборот должны помочь, потому что связи остались только культурные», — сказал глава Союза музеев России журналистам.

В феврале президент РАН Александр Сергеев заявил, что проектам археологических исследований Крыма стоит придать международный статус, поскольку они привлекают ученых со всего мира. Музей-заповедник «Херсонес Таврический» тогда же подтвердил готовность сотрудничать с иностранными учеными в области изучения археологических находок, обнаруженных при раскопках древнего города в Севастополе. Представители музея подчеркнули, что каждая страна обладает своим уникальным опытом в сфере сохранения объектов наследия, поэтому международные проекты обогащают новыми знаниями и методиками.

Директор Института археологии РАН, вице-президент академии Николай Макаров сообщал, что специалисты его института готовы изучать найденные в Крыму материалы вместе с коллегами из других стран на взаимовыгодных условиях.

Директор Института истории материальной культуры РАН Владимир Лапшин также ранее отмечал, что международное сотрудничество в сфере археологии в Крыму развивалось десятки лет и никогда не прекращалось. По его словам, в последние годы возникли определенные сложности, связанные с санкциями, но отдельные зарубежные ученые продолжают приезжать в экспедиции в Крым частным порядком.