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Бизнесмен из Москвы станет главным по дорогам и ямам в Нижнем Новгороде
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Сирия отбивалась от атаки "Буками"
Сирия отбивалась от атаки "Буками"

Бизнесмен из Москвы станет главным по дорогам и ямам в Нижнем Новгороде 

nn.ru 58 минут назад
Фото: nn.ru
В пресс-службе администрации города сообщили, что Роман Колосов — специалист в области дорожного строительства. Родился 2 марта 1984 года. Окончил Сибирскую государственную автомобильно-дорожную академию (г. Омск). После вуза начинал инженером ПТО в ООО «Автострада», последнее место — работы генеральный директор УК «Строй-Партнер» (Москва). Работал на крупных проектах, в том числе с привлечением федеральных средств. С 2016 по 2018 год возглавляемая им компания принимала участие в строительстве тоннелей на МКАД и Калужском шоссе в Москве, а также в реконструкции участков автомобильной дороги Новороссийск — Керченский пролив.
По данным базы контрагентов Seldon basis, Роман Колосов до сих пор является учредителем трех компаний в Москве (и руководителем первых двух): ООО УК «Строй-партнер», ООО «СК „Глобус“, ООО „Торговвый дом „Стандарт“. Уставной капитал фирм — 10-20 тысяч рублей. ООО УК „Строй-партнер“ создано в 2017 году. ООО „СК „Глобус“ учреждено в мае 2012 года. С 2013 года компания не предоставляла налоговую отчетность, при этом компания является должником по исполнительным производствам на общую сумму 2,88 млн рублей (это и налоги, и сборы, и штрафы, и ответственность перед партнерами). ООО „Торговвый дом „Стандарт“ существует также с мая 2012 года и уже четыре года не подавало налоговую отчетность.
К работе Роман Колосов планирует приступить в начале следующей недели, рассказали в мэрии.
Прежний руководитель департамента благоустройства и дорожного хозяйства Владимир Рябцев написал заявление об уходе по собственному желанию. Пятница, 13-е стала его последним днем работы. Такое решение было принято после служебной проверки по итогам торгов на ремонт автомобильных дорог Нижнего Новгорода в 2018 году. 32 улицы „поделили“ между собой три компании — те же самые, которые ремонтировали дороги в 2017 году. Владимиру Панову это показалось удивительным.
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