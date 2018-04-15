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Заседание Информсовета СНГ в Минске будет посвящено Году культуры
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Заседание Информсовета СНГ в Минске будет посвящено Году культуры 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
На следующей неделе откроется очередное заседание Совета руководителей государственных информационных агентств СНГ. Она начнется с доброй традиции коллекционеров, которую особенно ценят филателисты: церемонии гашения почтовых марок, приуроченной на этот раз 100-летнему юбилею Белорусского телеграфного агентства. Заседание пройдет 19 апреля в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Исполкома СНГ.
Учитывая, что в странах Содружества текущий год объявлен Годом культуры, основной акцент на пленарных дискуссиях будет сделан на освещении культурных традиций и ценностей народов СНГ.
Еще на предыдущем заседании Совета, состоявшемся осенью прошлого года, его председатель — генеральный директор ТАСС — Сергей Михайлов предложил создать интерактивную карту культурных ценностей СНГ, которую, по его словам, можно будет обновлять, привлекать при необходимости новых участников. Перед СМИ стоит задача сохранить и приумножить это общее культурное наследие и донести его до следующих поколений, считает председатель Информсовета.
Кроме того, на встрече в Минске будет рассматриваться реализация существующих проектов и вопросы освещения предстоящих III Всемирных игр кочевников в Кыргызстане. Члены совета проанализируют предстоящие в 2018 году события в формате Содружества, а также подведут некоторые итоги деятельности СНГ в минувшем году.
Во время заседания члены Совета ознакомятся с опытом работы и перспективами крупнейшего национального информационного центра — БЕЛТА, который работает в режиме реального времени, размещая новости на собственном интернет-сайте на белорусском, русском, английском, немецком, испанском и китайском языках.
В Информсовет СНГ, образованный в ноябре 1995 года, входят руководители агентств Азербайджана (Азертадж), Армении (Арменпресс), Беларуси (БЕЛТА), Казахстана (КАЗИНФОРМ), Кыргызстана (Кабар), Молдовы (МОЛДПРЕС), России (ТАСС) и Таджикистана (Ховар).
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