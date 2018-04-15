Заседание Информсовета СНГ в Минске будет посвящено Году культуры

На следующей неделе откроется очередное заседание Совета руководителей государственных информационных агентств СНГ. Она начнется с доброй традиции коллекционеров, которую особенно ценят филателисты: церемонии гашения почтовых марок, приуроченной на этот раз 100-летнему юбилею Белорусского телеграфного агентства. Заседание пройдет 19 апреля в Минске , сообщили БЕЛТА в пресс-службе Исполкома СНГ.

Учитывая, что в странах Содружества текущий год объявлен Годом культуры, основной акцент на пленарных дискуссиях будет сделан на освещении культурных традиций и ценностей народов СНГ.

Еще на предыдущем заседании Совета, состоявшемся осенью прошлого года, его председатель — генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов предложил создать интерактивную карту культурных ценностей СНГ, которую, по его словам, можно будет обновлять, привлекать при необходимости новых участников. Перед СМИ стоит задача сохранить и приумножить это общее культурное наследие и донести его до следующих поколений, считает председатель Информсовета.

Кроме того, на встрече в Минске будет рассматриваться реализация существующих проектов и вопросы освещения предстоящих III Всемирных игр кочевников в Кыргызстане . Члены совета проанализируют предстоящие в 2018 году события в формате Содружества, а также подведут некоторые итоги деятельности СНГ в минувшем году.

Во время заседания члены Совета ознакомятся с опытом работы и перспективами крупнейшего национального информационного центра — БЕЛТА, который работает в режиме реального времени, размещая новости на собственном интернет-сайте на белорусском, русском, английском, немецком, испанском и китайском языках.