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Меньше всех в Администрации президента заработала референт Меликова
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Меньше всех в Администрации президента заработала референт Меликова 

РИА Новости 2 часа назад
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Самым «бедным» сотрудником Администрации президента РФ в 2017 году стала референт главы государства Наталья Меликова, ее личный доход составил 4,5 миллиона рублей, говорится в декларации, опубликованной на сайте Кремля.
В 2016 году меньше всех в АП за 2016 год получил заместитель пресс-секретаря президента РФ Юрий Свиридов, он задекларировал 4,396 миллиона рублей дохода.
Самый маленький доход в АП за 2015 год был у референта президента Екатерины Хуторской. Она задекларировала 4,4 миллиона рублей доходов.
Референтура главы государства — самостоятельное подразделение администрации президента, занимается подготовкой проектов ежегодных посланий президента Федеральному Собранию и других программных документов президента, готовит проекты выступлений, приветственных писем и поздравлений главы государства, участвует в информационно-аналитическом и организационном обеспечении реализации президентом его конституционных полномочий.
Ежегодно сайты Кремля и правительства России публикуют декларации о доходах представителей российской власти. Как правило, это происходит в апреле.
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