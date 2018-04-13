GMIS-2019 пройдет в России

По словам Антона Кобякова, Глобальный саммит производства и индустриализации (GMIS), объединив ключевых экспертов для выработки подходов к решению глобальных вызовов в области индустриального развития, призван стать эффективным инструментом укрепления сотрудничества в области развития будущего мирового производства.

Глава Минпромторга Денис Мантуров отметил, что Российская Федерация придает большое значение доверительному характеру взаимодействия с ОАЭ , одним из важных проявлений которого является согласие на проведение GMIS-2019 в России.

GMIS-2019 планируется организовать в Екатеринбурге в июле 2019г. в привязке к 10-й Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2019, которая является наиболее масштабным из проводимых в России международных мероприятий в сфере промышленности и научно-технических инноваций. Рассчитываем на тесное взаимодействие всех заинтересованных сторон по обеспечению содержательного наполнения и высокого организационного уровня проведения этих мероприятий

сказал Денис Мантуров.

Министр также поблагодарил Генерального директора Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) Ли Юна за поддержку инициативы проведения GMIS-2019 в России и отметил необходимость привлечь экспертов и ресурсы ЮНИДО к комплексной подготовке программы мероприятия.

Справочно: Глобальный саммит производства и индустриализации (GMIS) является первым в мире форумом по установлению глобального производственного планирования, обмену передовым опытом, диалогу и принятию решений о том, как формировать будущее производства и способствовать трансформационным идеям, направленным на достижение всеохватывающего устойчивого промышленного развития. Собрав воедино все соответствующие заинтересованные стороны, GMIS направлен на создание глобального консенсуса по важнейшим вопросам, связанным с производством.