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GMIS-2019 пройдет в России
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GMIS-2019 пройдет в России 

Министерство промышленности и торговли РФ 2 часа назад
Фото: Министерство промышленности и торговли РФ
13 апреля 2018 года советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков и Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров провели встречус главой Организационного комитета Глобального саммита производства и индустриализации (GMIS) Бадром Аль-Оламой. Стороны обсудили вопросы, связанные с проведением в Российской Федерации второго Глобального саммита производства и индустриализации под эгидой Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) (Global Manufacturing and Industrialization Summit, GMIS). Данная инициатива была поддержана Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
По словам Антона Кобякова, Глобальный саммит производства и индустриализации (GMIS), объединив ключевых экспертов для выработки подходов к решению глобальных вызовов в области индустриального развития, призван стать эффективным инструментом укрепления сотрудничества в области развития будущего мирового производства.
Глава Минпромторга Денис Мантуров отметил, что Российская Федерация придает большое значение доверительному характеру взаимодействия с ОАЭ, одним из важных проявлений которого является согласие на проведение GMIS-2019 в России.
GMIS-2019 планируется организовать в Екатеринбурге в июле 2019г. в привязке к 10-й Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2019, которая является наиболее масштабным из проводимых в России международных мероприятий в сфере промышленности и научно-технических инноваций. Рассчитываем на тесное взаимодействие всех заинтересованных сторон по обеспечению содержательного наполнения и высокого организационного уровня проведения этих мероприятий
сказал Денис Мантуров.
Министр также поблагодарил Генерального директора Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) Ли Юна за поддержку инициативы проведения GMIS-2019 в России и отметил необходимость привлечь экспертов и ресурсы ЮНИДО к комплексной подготовке программы мероприятия.
Справочно: Глобальный саммит производства и индустриализации (GMIS) является первым в мире форумом по установлению глобального производственного планирования, обмену передовым опытом, диалогу и принятию решений о том, как формировать будущее производства и способствовать трансформационным идеям, направленным на достижение всеохватывающего устойчивого промышленного развития. Собрав воедино все соответствующие заинтересованные стороны, GMIS направлен на создание глобального консенсуса по важнейшим вопросам, связанным с производством.
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