Почему российские власти не меняют советские названия городов и улиц

В Советском Союзе существовала определенная «традиция» переименовывать названия географических объектов в соответствии с коммунистической и партийной идеологией. Особый пик переименований пришелся на период с 1918 по 1930 год. После Октябрьской революции новая власть стала давать новые имена целым областям и районам, крупным и малым городам, поселкам и улицам.

Названия топонимов менялись таким образом, чтобы прославлять идею коммунизма и самой революции, а также ее вождей и их соратников. В результате по всему Союзу стали появляться многочисленные улицы и площади имени Ленина, Сталина, Плеханова, Свердлова, Кирова, Фрунзе . Практически в каждом крупном городе есть улица Интернациональная или же Борцов революции.

Согласно статистическим данным с 1918 по 1984 годы из 700 тысяч географических названий на территории СССР почти половина из них была переименована.

Что случилось после распада СССР

После того, как распался Советский Союз некоторые его республики, получившие независимость сразу же принялись избавляться от коммунистических и идеологических названий ушедшей эпохи. С особым рвением это начали делать страны Прибалтики, которые не только меняли названия улиц, но и сносили памятники Ленину, а также другим вождям советского режима. В других странах СНГ изменения то же происходили, но с разной степенью интенсивности.

Что касается России , то пик смены советский названий пришелся на начало 90-х годов. В то время Ленинград получил историческое название Санкт-Петербург. Несколько городов сменили свои имена времен СССР уже в 2000-е, например, Беднодемьяновск стал называться Спасск . Несколько лет назад начали появляться предложения относительно того, чтобы вернуть городу Кирову его историческое и традиционное название Вятка.

Большое внимание прессы получили изменения в Украине , которые произошли вследствие принятия закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». В результате были переименованы тысячи улиц, площадей и населенных пунктов, носивших советские названия. Были изменены и названия некоторых крупных городов. К примеру, четвертый по численности населения город Украины Днепропетровск был переименован в Днепр, а областной центр Кировоград получил название Кропивницкий.

Почему российские власти не меняют советское название географических объектов?

Если посмотреть на ситуацию с точки зрения российского законодательства, то в нем говорится о том, что изменение имен топонимов допускается для «возвращения им названий, которые были широко известны в прошлом и настоящем».

Тем не менее в вопросе изменения названия городов и улиц есть и негативная сторона, а именно связанные с этим экономические расходы. Ведь чтобы переименовать даже несколько улиц или городов нужно выделять деньги из бюджета страны. Это смена всех табличек, указательных знаков. Кроме того, людям необходимо будет менять названия географических объектов в своих документах. [С-BLOCK]

А если учесть количество советских названий, которые сохранились на сегодняшний день, то такие изменения могут стать сильным ударом по экономике государства. По статистике в РФ только одних названий топонимов, построенных на имени Ленина, насчитывается более 8 тысяч.

Кроме того, как показала та же попытка с переименованием города Кирова, далеко не всегда жители таких населенных пунктов готовы поддержать изменение названия населенного пункта, в котором они живут. А чиновники, как известно, просто обязаны прислушиваться к мнению простых граждан.