Наследница миллионов: у российских бабушки и дедушки французские родственники отбирают внучку

История Дины Сысоевой из Хабаровска начиналась, как в сказке: она вышла замуж за богатого иностранца. Однако очень быстро сказке пришел конец: расчлененное тело ее мужа, французского фабриканта и антиквара Кристофа Сиона, нашли в псковском лесу, а красавицу-жену обвинили в жестоком убийстве. Дочь Дины — Кристину, наследницу миллионов, французские родственники хотят забрать. Однако дедушка и бабушка, с которыми девочка проживает в Хабаровске, против этого.

Кто же убил парижского антиквара и кому достанутся его миллионы? Смотрите в программе " Андрей Малахов . Прямой эфир" на телеканале «Россия 1».

Расследованием этого громкого дела занимался в своей программе Эдуард Петров . Ему Дина рассказала, как обнаружила труп мужа. Она полностью отрицала вину. По ее словам, у нее не было причин убивать своего мужа, у них была нормальная семья, а с мужем расправился некий таинственный киллер.

"Кто-то заинтересован в том, чтобы уничтожить не только меня, но и жизнь дочери", — говорит Дина, осужденная на 11 лет за убийство мужа.

Следствие заподозрило Дину потому, что заявление в полицию о пропаже Сиона подала его сестра, а не жена. Правоохранительные органы считают Дину типичной охотницей за деньгами: сначала из бедной семьи в Хабаровске она перебралась в Петербург , а там нашла богатого иностранца.

Своим взглядом на произошедшее в студии «Прямого эфира» поделился отец Дины — Виктор Сысоев . В частности, он рассказал, как вместе с Диной избавлялся от трупа. Все это он уже рассказывал следствию, однако интерпретация событий несколько поменялась.

Юрист Александр Шаркевич уверен, что сама Дина не убивала, у нее был сообщник. Мог ли им быть любовник Дины? Он вышел на прямую связь со студией и сообщил, что в момент убийства находился во Франции, в виновность Дины не верит.