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«Аэрофлот» прокомментировали скандал с кошерным питанием
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«Аэрофлот» прокомментировали скандал с кошерным питанием 

Ридус 1 час назад
В «Аэрофлоте» прокомментировали скандал с пассажиркой, которая не получила кошерного питания на борту.
Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что девушка Наиля заранее заказала на сайте обед, соответствующий своим религиозным взглядам. Но ее рейс из Нью-Йорка задержали на сутки. На следующий день на борту самолета она попросила стюардессу предоставить ей кошерное питание. Борт-проводница «в жесткой форме ответила Наиле: „Зачем вам еда, вы себя в зеркале видели?“
Пресс-секретарь авиакомпании Максим Фетисов рассказал »Ридусу», что пассажирка действительно заказывала обед на сайте «Аэрофлота», но рейс задержали, и произошла накладка. Примерно за час до вылета она позвонила в колл-центр и спросила, может ли она попросить для себя особенное питание.
«В колл-центре пассажирке ответили, что заказ нужно оформлять на сайте, но на самом деле, это можно было сделать и через колл-центр. Пассажирку неправильно проинформировали, за что авиакомпания уже принесла ей извинения», — объяснил представитель перевозчика.
Фетисов уточнил, что на самом деле девушка не просила бортпроводников принести ей обед.
«Пассажирка во время полета не обращалась к бортпроводникам с просьбой предоставить ей кошерное питание, никакого конфликта между пассажиром и бортпроводниками не зафиксировано. Имел место факт распространения недостоверной информации. К сожалению, мы уже неоднократно сталкивались с публикацией в этом телеграм-канале ложных сообщений», — объяснил он.
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