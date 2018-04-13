Проверка в шоке: пациентов в фельдшерском пункте лечили среди грибка

Общественная проверка приехала в фельдшерско-акушерский пункт в Угличский район, посёлок Алтыново. Увиденное поразило всех присутствующих.

В больнице протекает крыша, облетает штукатурка и живёт плесень на стенах.

Ирина Комарова. — Еще одна проблема в том, что у фельдшерского пункта растет дерево, и прямо над дорожкой, где ходят пациенты, нависает большая сухая ветка. Ощущение, что она может упасть при малейшем дуновении ветра. Медработница обращалась за помощью в администрацию сельского поселения, но там, видимо, сочли, что этот вопрос не заслуживает внимания, — прокомментировала координатор проекта ОНФ «Народная оценка качества» в Ярославской области

Сложно выздороветь в таком месте

Затем общественники отправились в Некоузский район, где больничный пункт обслуживает около тысячи человек. Здесь сократили медсестру, которая проводила вакцинацию, и закрыли кабинет физиотерапии.

— Сотрудники этих ФАПов — профессионалы своего дела, жители их любят и уважают. Но условия, в которых приходится работать медикам, не выдерживают никакой критики. Можно долго говорить о нехватке финансирования, но мы успели убедиться, что в других районах аналогичные проблемы успешно решаются усилиями руководства больниц и глав поселений. Очевидно, что состоянию материально-технической базы ФАПов в Угличском и Некоузском районах уделяют недостаточно внимания, — сказала Комарова.

Общественники объедут все районы Ярославской области, после чего составят рейтинг фельдшерско-акушерских пунктов.