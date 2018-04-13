Сколько погибло человек во время восстания декабристов

26 декабря 1825 в Петербурге вспыхнуло восстание декабристов. Если снять с него шелуху советской мифологии, можно увидеть много интересного.

Царь ненастоящий

На самом деле государственный переворот произошел не 26 декабря, а 27 ноября 1825 года. В этот день в Петербурге было объявлено о кончине в Таганроге императора Александра и новым императором был назван Константин Павлович, второй по старшинству после бездетного Александра. Ему поспешно принесли присягу Сенат, Государственный совет и вся столица. Правда, прав на престол Константин не имел, поскольку еще в 1823 году отрекся от престола в пользу Николая, что было оформлено и духовным завещанием Александра. Присягу Константину под давлением военного губернатора Михаила Милорадовича принес и Николай. [С-BLOCK]

Однако уже 3 декабря Константин от короны отказался. То ли в Петербурге все решили переиграть, то ли Константин испугался, что может разделить участь своего отца Павла I, якобы он сказал: «Удушат, как отца удушили». Законным наследником престола был объявлен Николай. Все, конечно, происходило в атмосфере строжайшей секретности и породило массу слухов.

Кто дергает за ниточки

Присягу новому императору назначили на 14 (26) декабря. К этой же дате приурочили свое выступление декабристы, ранее себя никак не проявлявшие. Внятной программы у них не было, идея была такая — вывести в этот день полки на Сенатскую площадь, чтобы не допустить присяги Николаю. Главный заговорщик — назначенный «диктатором» князь Сергей Трубецкой — на площадь вообще не пришел: вполне возможно, что назначение произошло задним числом. Координации не было практически никакой, Кондратий Рылеев метался по Петербургу, «как больной в своей постели беспокойной», все делалось на авось. Довольно странно для тайного общества, которое действовало несколько лет, охватывало значительную часть военной элиты и имело разветвленную сеть по всей стране.

Оранжевые технологии

Для вывода войск использовались классические технологии, сегодня бы их назвали оранжевыми. Так, Александр Бестужев , придя в казармы Московского полка, уже готового к присяге, начал уверять солдат, что их обманывают, что цесаревич Константин никогда не отрекался от престола и скоро будет в Петербурге, что он — его адъютант — и отправлен им нарочно вперед и т.д. Увлекши таким образом солдат, он вывел их на Сенатскую площадь. Поверив этому обману, на площадь вышли и другие полки. Одновременно там же, около набережной Исакиевского собора, скопились тысячи людей. С простым народом работали проще: распустили слух, что законный император Константин уже едет в Петербург из Варшавы и взят под арест близ Нарвы , но скоро войска его освободят. И уже вскоре возбужденная толпа кричала: «Ура, Константин!»

Провокаторы

На площадь тем временем прибыли полки, верные императору Николаю. Образовалось противостояние: с одной стороны — мятежники и подстрекаемый народ, с другой — защитники нового императора. Пытавшихся уговорить мятежников вернуться в казармы офицеров, толпа закидала поленьями из разобранной поленницы возле Исакиевского собора. Один из мятежников — герой Кавказской войны Якубович, пришедший на Сенатскую и назначенный командующим Московского полка, сослался на головную боль и исчез с площади. Потом он несколько часов стоял в толпе, окружавшей императора, а затем подошел к нему и попросил позволения лично уговорить бунтовщиков сложить оружие. Получив согласие, он направился к цепи в качестве парламентера и, подойдя к В. Кюхельбекеру, сказал вполголоса: «Держитесь, вас жестоко боятся». После чего удалился. Сегодня на Майдане его бы записали в титушки.

"Благородный" выстрел

Однако скоро дело дошло и до столкновений. Генерал Милорадович тоже отправился к бунтовщикам на переговоры и был убит выстрелом Каховского. Герой Каховский, если посмотреть на него через увеличительное стекло, окажется весьма интересной личностью. Смоленский помещик, проигравшийся в пух и прах, он приехал в Петербург в надежде найти богатую невесту, но это ему не удалось. Случайно он познакомился с Рылеевым, и тот втянул его в тайное общество. Рылеев и другие товарищи содержали его в Петербурге за свой счет. И когда пришло время платить по счетам благодетелей — Каховский, не раздумывая, выстрелил. После этого стало ясно, что договориться уже не удастся.

Бессмысленный и беспощадный

В советское время был создан миф о несчастных страдальцах-декабристах. Но почему-то никто не говорит о настоящих жертвах этого бессмысленного бунта. В то время как среди членов тайных обществ, заваривших эту кашу, убитых было немного, картечь ощутил на себе простой народ и втянутые в бойню солдаты. Воспользовавшись нерешительностью мятежников, Николай успел перебросить артиллерию, по восставшим выстрелили картечью, народ и солдаты бросились врассыпную, многие провалились под лед и утонули, пытаясь переправиться через Неву. Итог плачевен, среди убитых: из числа черни — 903, малолетних — 150, женщин — 79, нижних солдатских чинов — 282 человека.

Всё тайное…