Новый стиль Вологды презентовали на выставке «Ворота Севера»

Ярославль и Кострому. Вологды появился свой новый стиль. Одними из первых с ним познакомились посетители XVII Межрегиональной выставки туристского сервиса «Ворота Севера». На два дня Вологда превратилась в центр гостеприимства. В «Русском Доме» свои достижения презентовали организации туристской сферы из всех регионов Северо-Запада и пяти регионов центральной России , включая Москву

Несколько десятков стендов с сувенирной продукцией, выпечкой и изделиями ручного труда. В павильоне Бабаевского района звучит вепский язык и настоящий народный инструмент — пастуший барабанчик. Раньше такие использовали пастухи. Сегодня необычный инструмент звучит на «Воротах Севера». Здесь гости угощают пирогами — калитками и пиргами.

Олег Кувшинников. Выставка «Ворота Севера» уже стала визитной карточкой региона. Открыл масштабную экспозицию Губернатор Вологодской области

«17 лет подряд мы организуем выставку в Вологде, и с каждым годом количество участников растет. Увеличивается и туристический поток на Северо-Запад России, за последние три года он вырос в 1,5 раза. Растет турпоток и в Вологодскую область. Мы ежегодно открываем новые проекты, новые маршруты. Именно здесь мы запустили крупнейший федеральный проект «Серебряное ожерелье России», — поприветствовал гостей Олег Кувшинников.

Туристический маршрут «Серебряное ожерелье России» проложен по крупным историческим поселениям Северо-Запада, в которых сохранились уникальные памятники и природные объекты. В этом году областная столица пополнила список городов, признанных Минкультом самыми популярными туристическими маршрутами национального проекта. Не впервые приезжает в Вологду гостья из Чехии Ярмила Увирова. Признается, уже успела полюбить наш город.

«Я очень благодарна, что меня пригласили на Вологодчину. Я очень полюбила этот край, мне здесь нравится все: люди, природа, еда. Мы обмениваемся опытом, и, посетили молочный комбинат, попробовали масло. Я очень надеюсь, что нам удастся пойти по вологодским стопам и создать такой бренд, который и нас прославит в мире», — поделилась впечатлениями заместитель гетмана Моравско-Силезского края Ярмила Увирова.

Известна Вологодчина и Родиной Деда Мороза. Великий Устюг стал вторым равнозначным по количеству туристов городом, который также вошел в карту «Серебряного ожерелья России». Сегодня свою Вотчину на «Воротах Севера» представляет сам Дед Мороз. И уже пишет привет на Родину.

Открытки тоже необычные — выполнены в новом вологодском стиле. Такую карточку можно отправить почтой России тут же на выставке. Зеленые, желтые, красные и синие — цвета соответствуют временам года. Орнамент тоже необычный — традиционный для Вологды.

«Сегодня исторический день, мы презентуем новый стиль нашего города. У нас рождается слоган «Вологда — город, где судьба тебя ждет». Можно увидеть, как образовался этот стиль — у нас есть традиционные ремесла — это вышивка, резьба, кружево. Новый вологодский стиль объединил в себя традиционные ремесла нашего города. Предполагается, что этот узор будет применяться на упаковках продукции, которая производится в Вологде, а также на объемных конструкциях», — пояснил Мэр Вологды Сергей Воропанов

В новом вологодском стиле оформлен и календарь событий. Именно событийный туризм и привлекает гостей из других регионов в Вологду. За последние пять лет турпоток в областную столицу увеличился в полтора раза. В прошлом году областная столица приняла порядка 820 тысяч гостей. Согласно рейтингу агентства ТурСтат, наш город входит в топ-15 самых популярных у туристов российских городов.