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Эксперт: американские «партнеры» будут давить, и в этом надежда
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Эксперт: американские «партнеры» будут давить, и в этом надежда 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: Свободная пресса
Внешнее давление на Россию заставит правительство отказаться от либерального курса и в дальнейшем это приведет к позитиву для нашей экономики, считает адвокат и коммунист Дмитрий Аграновский.
Комментируя отчет премьер-министра Дмитрия Медведева перед депутатами Госдумы, эксперт заявил в интервью «СП», что в правительстве пока не будет никаких изменений.
«Могу дать прогноз: на мой взгляд, с вероятностью сто процентов новым премьером будет опять Медведев, персональный состав правительства почти не изменится, а политика будет абсолютно та же самая. И за это, по версии властей, проголосовали граждане. Никакого смысла менять политику при таких результатах на выборах нет. Поэтому ее менять не будут», — заявил Дмитрий Аграновский.
Адвокат отметил, что «в нынешней власти все патриотическое, государственническое либо случайно, либо наносное, либо эмоциональное, либо вынужденное», в то время как «сущностно мы остаемся сырьевым придатком Запада в результате встраивания туда в течение двадцати лет» и это устраивает элиты. Но американцы, по словам Аграновского, уже не позволят ситуации оставаться такой.
«Наши американские «партнеры» будут продолжать давить и предлагать нашим властям сдаться на заведомо неприемлемых для них условиях. На почетных условиях давно бы уже сдались, но так они не могут. В этом надежда. То есть мы будем посылать Западу умиротворяющие сигналы, а Запад будет их игнорировать и нам ничего не останется, кроме как менять эту политику», — считает он.
13 апреля вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, выступая на Красноярском экономическом форуме, заявил, что Россия многого добилась в условиях жёсткого санкционного давления и с новыми санкциями тоже справится. Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что не считает, что новый пакет санкций США против российских чиновников и бизнесменов угрожает устойчивости экономики страны.
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