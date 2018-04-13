Эксперт: американские «партнеры» будут давить, и в этом надежда

Внешнее давление на Россию заставит правительство отказаться от либерального курса и в дальнейшем это приведет к позитиву для нашей экономики, считает адвокат и коммунист Дмитрий Аграновский

Комментируя отчет премьер-министра Дмитрия Медведева перед депутатами Госдумы , эксперт заявил в интервью «СП», что в правительстве пока не будет никаких изменений.

«Могу дать прогноз: на мой взгляд, с вероятностью сто процентов новым премьером будет опять Медведев, персональный состав правительства почти не изменится, а политика будет абсолютно та же самая. И за это, по версии властей, проголосовали граждане. Никакого смысла менять политику при таких результатах на выборах нет. Поэтому ее менять не будут», — заявил Дмитрий Аграновский.

Адвокат отметил, что «в нынешней власти все патриотическое, государственническое либо случайно, либо наносное, либо эмоциональное, либо вынужденное», в то время как «сущностно мы остаемся сырьевым придатком Запада в результате встраивания туда в течение двадцати лет» и это устраивает элиты. Но американцы, по словам Аграновского, уже не позволят ситуации оставаться такой.

«Наши американские «партнеры» будут продолжать давить и предлагать нашим властям сдаться на заведомо неприемлемых для них условиях. На почетных условиях давно бы уже сдались, но так они не могут. В этом надежда. То есть мы будем посылать Западу умиротворяющие сигналы, а Запад будет их игнорировать и нам ничего не останется, кроме как менять эту политику», — считает он.

Санкции: В Госдуме предложили ограничить поставки в РФ лекарственных средств, табака и алкоголя из США Новости экономики: США планируют ввести санкции против российского госдолга