«Взгляд»: Назван лучший ответ России на новые санкции США

После новых санкций США против российских компаний в отечественной экспертной среде началось обсуждение возможных ответных мер Москвы Россия , казалось бы, могла бы взять пример с Китая , который очень доходчиво и агрессивно показал Вашингтону свои намерения в торговой войне. Однако ситуация, прямо скажем, весьма различна.

Прежде всего, товарооборот Китая на порядки выше, чем товарооборот США и России. В прошлом году Россия продала США товаров на 10,7 млрд долларов, а купила американских товаров на 12,5 млрд Товарооборот Китая и США по итогам 2017 года составил порядка 600 млрд долларов. Поэтому экономическая война между США и Россией идет совсем в другой плоскости, чем между США и Китаем. Санкции бьют по важным для экономики России сферам — нефтегазу, оборонке, металлургии, банкам и по возможности компаний и страны занимать за рубежом, например, чтобы покрыть дефицит бюджета.

Теоретически можно найти ряд критических для США российских товаров. «Россия в состоянии „насолить“ США, прекратив или резко ограничив сотрудничество в космосе, или свернув поставки комплектующих для самолетов Boeing, закрыть поставки титана», — отмечает шеф-аналитик ГК TeleTrade Петр Пушкарев. Но это будут, опять же, точечные уколы.

ВТБ, «Промсвязьбанк» и Между тем США угрожают вывести санкционную войну на новый уровень. Это произойдет, если будет принят подготовленный Конгрессом США законопроект о запрете на проведение сделок с суверенными облигациями РФ со сроком погашения более 14 дней. Проект также запрещает сделки по суверенным облигациям семи российских банков ( Сбербанк «Газпромбанк» , « Банк Москвы », «Россельхозбанк» Внешэкономбанк ). Закон может вступить в силу спустя 90 дней (то есть с 8 июля). В начале года подобные угрозы уже были, но тогда не оправдались. На этот раз вероятность запрета на российский госдолг выросла. Зарубежные инвесторы уже побежали из российских ОФЗ, хотя в последние пару лет активно давали России в долг, спрос на ОФЗ превышал предложение Минфина в несколько раз.

Если США решатся на такой шаг, экономическая война выйдет на новую ступень. Возможностей ответить симметрично с экономической точки зрения, то есть так, чтобы и американское государство, и американские компании взвыли и понесли убытки, у России немного. Но они есть. Можно представить, какие экономические рычаги есть у России для ответа, оставив за скобками вероятность таких ударов.

Россия держит часть своих средств в американском госдолге (трежерис). США должны России порядка 100 млрд долларов. Москва может потребовать вернуть эти сто миллиардов, в ответ США — заморозить этот долг и не отдавать. Америка, живущая за счет заимствований, конечно, пережила бы потерю 100 млрд долларов. При общем госдолге свыше 20 трлн долларов это не такая большая сумма. Японцы и китайцы держат трежерис на триллионы долларов. Однако многолетняя незапятнанная репутация американских облигаций будет уничтожена. Крупнейшие кредиторы американской экономики могут запаниковать и тоже начать выводить свои средства из трежерис.

Германии, Испании, Швеции, Гонконга, «Тут дело не столько в наших 100 млрд, сколько в силе «плохого примера», — говорит Петр Пушкарев. По его словам, даже если ЦБ России переложит половину этих денег в бумаги других стран — Франции Австралии — и продолжит успешно зарабатывать, то, увидев это, другие государства и фонды могут тоже потянуть свои финансовые потоки из долларовой зоны в другие юрисдикции.

«Эффект может быть в разы сильнее, если подобные действия мы хотя бы как-то будем координировать с нашим естественным союзником в вопросах изменения мировой финансовой архитектуры — Китаем. Китай и так уже постепенно забирает средства из американских бумаг, а часть купленных бумаг предоставляет опосредованным путем через китайский суверенный фонд вместо денег в обеспечение новых сделок с США. В координации с Россией этот процесс выхода из долларовой зоны может идти быстрее», — рассуждает Пушкарев. Кроме того, Россия может шире торговать нефтью за юани, что уже реализовано в начальном варианте на Шанхайской бирже.

А сколько еще менее крупных компаний, в том числе консалтинговых, пришедших из США и зарабатывающих на России? Национализация бизнес не убьет, рабочие места сохранит, а вот американским компаниям будет крайне неприятно уйти с рынка, на котором неплохо зарабатывали десятилетиями.

В конце концов, Россия может отказаться выплачивать суверенные и корпоративные долги американцам, а заодно заморозить их акции в российских компаниях и не платить им дивиденды. Как минимум можно ввести такой запрет в отношении банков или компаний, близких к правительству США, по аналогии с тем, как американцы зажимают «друзей Путина», говорит Пушков. А как максимум — для всех американских частных компаний и инвесторов. Доля американских нерезидентов в акциях в свободном обращении составляет 30-40%, если их разом лишить дохода — мало им не покажется.

Все эти экономические «ответки» будут так или иначе болезненны для США, но вряд ли смертельны.

«О политическом весе спорить можно, но экономически и финансово у нас пока несравнимо разные весовые категории. Бюджет России — это 275 млрд долларов, а капитализация одной только компании Apple — в 3,5 раза больше. Капитализация этой компании больше капитализации 100 самых дорогих российских компаний вместе взятых», — считает Петр Пушкарев.

И, конечно, для самой России такие шаги не пройдут бесследно. На трежерис Россия, как и другие страны, сама неплохо зарабатывает. «Россия получает хорошую прибыль на этих бумагах и смысла расставаться с ними нет, если только отношения между двумя странами не достигнут высокой степени напряженности, на грани полного разрыва отношений, во что поверить сейчас очень трудно», — считает первый вице-президент «Российского клуба финансовых директоров» Тамара Касьянова

Если в одночасье отказаться от американских долларов, то может случиться катастрофа. Мало того, что Центробанк без долларов не сможет проводить валютные интервенции и поддерживать рубль. Так и мировая торговля по-прежнему сохранит привязку к доллару, которые нужны России для импорта. В противном случае нависает угроза обвала рубля и дефицита импортных товаров. Если прокормить себя Россия более-менее сможет, то вот одеть, например, вряд ли. Дефицит бытовой техники и автомобилей, даже собираемых на территории России, неизбежен (доля импорта там велика). Что уж говорить об импортных лекарствах и прочем.

Национализацию американских заводов и отказ выплачивать американцам долги мир воспримет как очередной повод подвергнуть Россию изоляции, считает Касьянов. «Российские ценные бумаги могут быть точно так же заморожены и т.д. Американская экономика справится с таким вызовом, а вот наша от новой волны недовольства и санкций может пострадать еще сильнее», — говорит она.

И хотя под удар будет попадать только американский бизнес, инвестиционный климат России резко упадет. Уже не только американцы, но и другие инвесторы начнут бежать из страны, в том числе китайские.

«Это стратегия закрытия страны, описанная в книге «Крепость Россия». Если мы рвем почти все связи с западным миром, то встает вопрос, что дальше? Надо запустить волну сильных экономических реформ, новую радикальную «индустриализацию», подобную сталинской. Без такой радикальной программы смысла закрытия нет. Вряд ли наше правительство сможет. В результате лишенные международной финансовой системы, мы легко сможем войти в ситуацию сильного экономического упадка. Хотя есть еще пример Северной Кореи , которая вполне себе существует и без сильной экономики», — заключает Татьяна Касьянова

Поэтому лучшее, что может сделать Россия с экономической точки зрения, — не отвечать США. Даже если они введут-таки запрет на российский госдолг. Это будет крайне неприятно, но точно не смертельно для российской экономики. Она не так слаба, как многие могут подумать: наши золотовалютные резервы составляют 457 млрд долларов, и это пятое место в мире. Долг России составляет около 120 млрд долларов, а на иностранцев приходится 30-40 млрд долларов.

«Потеря 30 или даже 40 млрд долларов в облигациях, если бы иностранные инвесторы начали их распродавать в ответ на запреты, чувствительна, но не страшна на фоне роста только за последние 1,5 года золотовалютных резервов ЦБ на 70 млрд долларов. Дыру легко будет закрыть», — говорит Пушкарев. Другое дело, что запрет коснется лишь бумаг, выпущенных после принятия закона, а старые бумаги еще не факт, что побегут сдавать, ведь они приносят в год от 7% до 12% годовых, отмечает эксперт.

Пока Запад играет в санкции, лучше параллельно строить новые экономические связи, каналы и структуры с альтернативными регионами мира, в частности с Азией и Латинской Америкой. «Видя, что Россию санкции только побуждают закрепляться на новых рынках, экономически „отвоевывать“ новые территории влияния, Запад спустя какое-то время задумается, а стоит ли и дальше побуждать Россию к этому», — полагает Пушкарев.

И, конечно, с Европой лучше дружить. Ведь рано или поздно она может перестать поддерживать США, которые покушаются на ее рынок с разных сторон.

«В ответ на всякие попытки вытеснить нас, законсервировать в собственном соку нужны не зеркальные действия, нужны асимметричные решения, усиливающие нас самих и ослабляющие финансовую роль США, роль доллара в расчетах», — заключает собеседник.

Ольга Самофалова

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