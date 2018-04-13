Первый вице-губернатор Кубани раскритиковал мэров из-за дольщиков

Первый вице-губернатор Кубани Андрей Алексеенко высказал недовольство тем, как ряд кубанских муниципалитетов работает с дольщиками.

По словам заместителя главы администрации края, попытки администраций некоторых муниципалитетов избежать встречи с обманутыми дольщиками стали его «откровенно тревожить».

«Я уже обращался к главам муниципалитетов с просьбой: не нужно бегать от людей. Но — снова ленты новостей пестрят заголовками: «Мэрия скрывается от обманутых дольщиков…», «Вице-мэр случайно проходил мимо…» Запомните: за хорошие результаты в беге хвалят в ГТО. На госслужбе это не приветствуется. Особенно если речь идёт о прямом неисполнении должностных обязанностей и поручений краевой власти», — написал вице-губернатор в своем аккаунте в Facebook.

В качестве одного из примеров своих претензии Андрей Алексеенко обозначил кубанскую столицу. «Если в администрации Краснодара считают, что можно при дольщиках давать обещание организовать встречу с главой города, а затем это не выполнить — то очень сильно ошибаются. Если руководители города узнают о проблемах на долгостроях города, „случайно проходя мимо“ — это жирный неуд», — отметил чиновник.

По словам вице-губернатора, он намерен выходить с просьбой к губернатору: рассмотреть некоторых руководителей муниципалитетов на соответствие занимаемым должностям.

«Нам нужны те, кто готов работать. Когда краевое управление по обращению граждан постоянно дает информацию о том, что пикетчики стоят у администрации Кубани лишь потому, что город отказывается их принимать — это серьезный диагноз. И, похоже, без хирургического вмешательства уже не обойтись».

Напомним, что как ранее сообщал «ФедералПресс», в законодательное собрание Краснодарского края 20 марта был внесен законопроект о мерах компенсации для инвесторов-застройщиков проблемных объектов.

Напомним, что как ранее сообщал «ФедералПресс», в Законодательное собрание Краснодарского края 20 марта был внесен законопроект о мерах компенсации для инвесторов-застройщиков проблемных объектов.