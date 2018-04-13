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АСВ потребовало с бывших руководителей Тихоокеанского Внешторгбанка почти 2,6 млрд рублей
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АСВ потребовало с бывших руководителей Тихоокеанского Внешторгбанка почти 2,6 млрд рублей 

Банки.ру 39 минут назад
Агентство по страхованию вкладов 13 апреля направило в Арбитражный суд Сахалинской области заявление о привлечении бывших контролирующих лиц Тихоокеанского Внешторгбанка к субсидиарной ответственности по обязательствам кредитной организации. Об этом сообщается на сайте АСВ.
Базировавшийся в Южно-Сахалинске Тихоокеанский Внешторгбанк лишился лицензии 13 апреля 2015-го, а 28 мая того же года был признан банкротом. Функции конкурсного управляющего были возложены на АСВ.
Сумма иска агентства к Резаеву А. В., Николайчуку Р. А., Ситниковой И. М., Некрашу Ю. В., Черных А. Я., Горланову О. А., Скляровой Г. М., Гончаровой Ю. В., Дмитриеву С. С. составляет 2 млрд 568,355 млн рублей.
Напомним, Роман Николайчук занимал пост председателя правления банка, в правление также входили Анна Черных и Олег Горланов. Юрий Некраш и Ирина Ситникова входили в совет директоров кредитной организации.
Как установило АСВ в ходе конкурсного производства, контролирующими лицами в период со 2 апреля 2013 года по 2 июня 2014 года совершались действия по выводу из банка ликвидных активов и замещению их на невозвратную ссудную задолженность физических лиц и технического юридического лица, снятию залогового обеспечения, а также совершению иных сделок, ухудшивших финансовое положение банка. Кроме того, руководителем не принимались предусмотренные законодательством меры по предупреждению банкротства банка.
«В результате указанных действий контролирующих банк лиц, а также их бездействия произошло существенное ухудшение финансового положения банка, что явилось причиной невозможности удовлетворения требований кредиторов в полном объеме», — заключают в АСВ и подчеркивают, что указанные обстоятельства по закону являются основанием для привлечения контролирующих лиц к субсидиарной ответственности.
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