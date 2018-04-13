Фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче пройдет в России с 1 по 23 сентября

В регионах России с 1 по 23 сентября пройдет фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче, посвященный вопросам развития энергетики и популяризации профессий ТЭК, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Российской Федерации.

В ходе совещания у заместителя министра энергетики РФ Антона Инюцына были приняты решения о всероссийских мероприятиях по популяризации энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о модернизации системы государственного управления в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

«Решили: рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации с учетом концепции проведения фестиваля в 2018 году и лучших региональных практик утвердить план подготовки и проведения в регионе фестиваля, включая: проведения фестиваля в столице республики (краевом, областном центре) и районах в формате городского праздника в период с 1 по 23 сентября 2018 года», — говорится в сообщении.

Властям регионов РФ также рекомендовали обеспечить участие субъектов страны в международном форуме «Российская энергетическая неделя». Кроме того, регионам рекомендовали сформировать оргкомитеты фестиваля. Информацию о составе и контактных лицах необходимо направить в Минэнерго России до 1 июня.

Властям субъектов также рекомендовали провести работу по обеспечению участия студентов вузов в молодежном дне #ВместеЯрче Международного форума по энергоэффективности и развитию энергетики «Российская энергетическая неделя».

«О модернизации системы госуправления в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности решили: рекомендовать органам государственной власти субъектов РФ проработать вопрос о перераспределении сводных функций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности между органами государственной власти субъекта РФ с определением уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности экономики субъекта РФ, осуществляющего реализацию государственной политики и нормативно-правовое регулирование в области социально-экономического развития субъекта РФ», — добавляется в сообщении.

Срок — 1 сентября 2018 года.

Властям регионов рекомендовали обеспечить работу по реализации ключевых для повышения энергэффективности и развития энергетики субъектов РФ инвестиционных проектов в сферах модернизации, теплоснабжения, генерации электричества, газификации, расширения использования газомоторного топлива и возобновляемых источников энергии.

Всероссийский фестиваль #ВместеЯрче проводится при поддержке Минэнерго РФ, Минобрнауки России . Росмолодежи, Российского движения школьников, Фонда содействия реформированию ЖКХ и открыт для участия органов власти и различных организаций. Фестиваль традиционно будет посвящен вопросам энергосбережения, однако значительное внимание будет также уделено вопросам развития энергетики популяризации профессий ТЭК.

В этом году к #ВместеЯрче присоединится больше участников из других стран.