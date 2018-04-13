Мутные тульские воды

12 апреля сотрудники мэрии Новосибирска отправились на дамбу на реке Туле возле посёлка 8 Марта, чтобы проверить местную плотину. Её кто-то перегородил досками, из-за чего уровень воды поднялся более чем на 1,5 метра.

«Создалась реальная угроза. Если бы произошёл залповый сброс [в результате прорыва деревянной запруды], мы бы получили такую ситуацию, как в 2015 году: подтопило бы более 200 [садовых] участков в пойме реки Тулы на территории города. От работы этого гидросооружения зависит обстановка в городе. Мэр дал команду, и мы контролировали состояние данного сооружения», — объяснил интерес городских властей (дамба относится к Новосибирскому району, и мэрии сельсовет не подчиняется. — Прим. ред.) начальник департамента по ЧС и мобилизационной работе мэрии Новосибирска Александр Ерохин . Представитель мэрии добавил, что деревянную запруду уже разобрали, а вот тех, кто её соорудил, так и не нашли.

Правда, присутствовавший тут же представитель другой власти — местной — тут же ввязался в спор с гостями из города. Он заметил, что они давно следили за этим объектом, а деревянная запруда, наоборот, создана во благо: для того чтобы сдержать воду и не допустить подтопления участков города, о которых ранее говорил человек из мэрии.

«Данное гидротехническое сооружение находится [с 2015 года] в введении Верх-Тулинского сельсовета. Был проведён ряд превентивных мероприятий… С инициативной группой граждан была создана данная заглушка в связи с тем, что шандора (металлический шлюз. — И. К.) гидротехнического сооружения находится в аварийном состоянии. Если бы не проведённые превентивные мероприятия, уже третий день бы [садовые] участки Кировского района находились в зоне подтопления. Никакого участия департамент ГО и ЧС мэрии не принимал. Мы держим ситуацию полностью под контролем», — пояснил начальник управления ГО и ЧС администрации Новосибирского района НСО Антон Колесников и недоумённо пожал плечами: для чего здесь мэрия, он так и не понял.

Колесников, как и остальные, тоже затруднился пояснить, кто именно и по чьему распоряжению «поиграл» здесь в бобров. Но заметил, что запруду разобрали силами сельсовета, как только поступили тревожные сигналы из Новосибирска.

«Кто сооружал? Это была инициатива местных жителей. Они здесь живут и знают ситуацию каждый год. Сделано было [деревянное сооружение], чтобы не было подтопления Новосибирска», — в противовес заявлению представителя мэрии, заметно волнуясь или просто дрожа на пронизывающем ветру, произнёс Антон Колесников.

Не назвала загадочных запрудостроителей и прибывшая на место с небольшим опозданием глава Верх-Тулинского сельсовета Майя Соболёк. Её тут же обступили чиновники.

«Я могу предположить, что это [построили] для того, чтобы сохранить реку. Потому что когда вода отсюда уходит, здесь происходит заболачивание. А когда шандоры закрыты, у нас здесь водоём: можно ловить рыбу, отдыхать», — пояснила корреспонденту НГС глава сельсовета, которая перед этим отчиталась перед городскими и областными чиновниками, что у них всё под контролем, деревянная запруда построена без разрешения, а инициаторами её стали, предположила Соболёк, местные рыбаки.

«Они (местные жители. — И. К.) так и не признаются, [кто это сделал]. Данный объект передан в собственность сельскому совету, у которого нет ни специалистов, ни денег на его эксплуатацию. Да и понимания нет. Наверное, такие сооружения должны находиться в государственной собственности или у хороших предприятий. Чтобы беды не было», — заметил с какой-то печальной интонацией в голосе Ерохин.

Сама дамба в печальном состоянии и требует ремонта — три года назад её уже прорывало. Построенную около 40 лет назад, её не ремонтировали ни разу. Деньги — 33 миллиона рублей — федеральный центр вроде бы дать согласился, но случится это не ранее чем в 2019–2020 годах.

После того как все разъехались, на плотине остался лишь один человек, который тоскливо смотрел куда-то вдаль. «Знаю я всю эту ситуацию… Хочешь по правде? Люди обычные, нормальные люди хотели поднять уровень на полметра, чтобы тут рыба была. Щука была 7–8 кг, а сейчас стала 3–4 кг. Просто никому до этого дела не было, когда [дамба] сломана была, а как сделали… В итоге [заграждение] убрали, чтобы не было скандала, а скандал всё равно раздулся», — объяснил корреспонденту НГС местный житель Алексей, развернулся и пошёл куда-то вдаль.

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