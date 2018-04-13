Бесплатные уроки английского организуют в Щербинке

Преподаватель английского языка Марина Розанова . Фото: страница общественной организации в социальных сетях

Первый урок английского языка пройдет во Дворце культуры городского округа Щербинка 15 апреля. Его проведет волонтер Марина Розанова.

Инициатива принадлежит общественной организации, которая занимается содействием включения людей с инвалидностью в социальную жизнь. Клуб английского языка ориентирован в первую очередь на людей с особенностями здоровья, но открыт для всех желающих.

Занятия будут проводить дважды в месяц с привлечением через сеть Интернет носителей языка. В обязанности участников войдет исполнение домашних заданий.

Ознакомительный урок пройдет по адресу: улица Театральная, дом №1а. Начало в 12:00.