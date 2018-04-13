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Бесплатные уроки английского организуют в Щербинке
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Бесплатные уроки английского организуют в Щербинке 

Администрация городского округа Щербинка 1 час назад
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Преподаватель английского языка Марина Розанова. Фото: страница общественной организации в социальных сетях
Первый урок английского языка пройдет во Дворце культуры городского округа Щербинка 15 апреля. Его проведет волонтер Марина Розанова.
Инициатива принадлежит общественной организации, которая занимается содействием включения людей с инвалидностью в социальную жизнь. Клуб английского языка ориентирован в первую очередь на людей с особенностями здоровья, но открыт для всех желающих.
Занятия будут проводить дважды в месяц с привлечением через сеть Интернет носителей языка. В обязанности участников войдет исполнение домашних заданий.
Ознакомительный урок пройдет по адресу: улица Театральная, дом №1а. Начало в 12:00.
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