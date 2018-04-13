На КЭФ среди проектов «Енисейской Сибири» презентовали Южный кластер и дорогу в Туву

Представили проекты "Норникеля" по «Южному кластеру», развитие Ангаро-Енисейского экономического района, технологических долин в Хакасии и Саяногорске , авиационного ХАБа, агропарка «Сибирь» в Шарыповском районе и оптимизации системы теплоснабжения Красноярска.

"Масштаб этих проектов, а также их межрегиональный характер дал нам основание объединить их в один мегапроект «Енисейская Сибирь» и дал основание просить поддержку у президента России Владимира Владимировича Путина . Эта поддержка была получена (…) Реализация столь масштабных проектов не возможна без участия федеральных и региональных властей", — сказал на роад-шоу врио губернатора Красноярского края Александр Усс

Южный кластер в Арктике

Вице-президент «Норникеля» Елена Безденежных презентовала проект Южного кластера с суммарным объемом инвестиций в 110 млрд рублей, отметив, что расчеты вероятно скорректируют, так как они сделаны до последних событий на рынке.

"Развивая этот проект, мы не просто реализуем потенциал Сибири и Красноярского края, мы еще и выполняем многие наказы, которые прозвучали в послании президента — это освоение Арктики, развитие человеческого капитала, импортозамещение, экологизация Красноярского края и России и многие другие. Реализация проекта даст нам новый виток развития", — сказала Безденежных.

Базовый сценарий развития активов Южного кластера предполагает строительство новых добывающих мощностей под отработку карьерным способом мощностью 4 млн т, расширение мощности шахты «Заполярная» с 1,2 до 2 млн т, расширение и модернизацию хвостового хозяйства Норильской обогатительной фабрики, развитие базовой инфраструктуры необходимой для проекта. В результате добыча первой руды с открытых горных работ (карьер «Медвежий ручей») планируется уже в 2021 году, а в 2024 году суммарные добывающие мощности достигнут 6 млн т. Одновременно с этим существенно повысится эффективность действующей переработки техногенного сырья Хвостохранилища № 1. После выхода на целевые показатели «Медвежий ручей» может стать одним из мировых лидеров среди производителей металлов платиновой группы.

От Ангары до Хакасии

Мост в районе поселка Высокогорский позволит дать новый этап освоения природных богатств Ангаро-Енисейского экономического района. Так он позволит нарастить объемы промышленного производства, в том числе крупнейшего золотодобытчика России компании «Полюс».

"Только в Мотыгинском и Северо-Енисейском районах Красноярского края доказанных, но еще не освоенных запасов золота зарегистрировано более 500 тонн. Огромный лесосырьевой потенциал, запасы цинка, сурьмы, свинца, магнезита, талька, бокситов. Есть серьезные игроки, которые готовы этот потенциал развивать и реализовывать. Но при наличии природных богатств Красноярский край не получает пока должной отдачи от этого экономического района. Причина проста — недостаточность инфраструктуры", — сказал вице-президент компании «Полюс» Сергей Журавлев

Проект Технологических долин в Красноярске и Саяногорске предполагает создание новых предприятий высоких переделов алюминия. «Есть ряд компаний, которые прорабатывают свои проекты. Но начальный пул инвесторов позволяет говорить о том, что первоначальные инвестиции составят порядка 26 млрд рублей, что позволит создать дополнительно 1,2 тыс. рабочих мест и увеличения объемов переработки, потребления алюминия в России от 140 тыс. тонн в год», — сказал руководитель проекта Иван Марчев, добавив, что у обоих площадок есть потенциал, чтобы «их продукция была востребована, как в России, так и за рубежом».

Для Красноярска очень значим проект по созданию международного транспортно-логистического хаба. «При реализации этого проекта там будет построено 830 тысяч квадратных метров производственных и логистических площадей, грузооборот хаба составит не менее 800 тыс. тонн авиационных грузов и 160 тысяч контейнеров в год», — сказал генеральный директор компании «Эра Групп» Алексей Васильченко , пояснив, что реализация проекта позволит обеспечить приток инвестиций в экономику региона, создать новые рабочие места и развивать прилегающие территории.

Проект «Модернизация энергомощностей и оптимизация системы теплоснабжения города Красноярска», представленный генеральным директором ООО «Сибирская генерирующая компания» Михаилом Кузнецовым , предполагает обновление действующего производства, замещение малых котельных. На западе края, в Шарыповском районе, планируется создание большого тепличного комплекса, предприятий глубокой переработки зерна, птицефабрики и рыбной фермы.

Дорога в Туву

К 2023 году в Туве будет введена в строй железная дорога. Это давно ожидаемый проект, реализация которого должна открыть недра республики для освоения. Как сообщалось ранее, с 2011 года реализуется проект магистрали Курагино — Кызыл , которая должна связаться Туву с Красноярским краем и железнодорожной сетью России. Из-за финансовых был построен только километр пути возле тувинской столицы. Строительство дороги должно быть возобновлено в текущем году.

"Проект включает в себя три больших составляющие. Прежде всего, это непосредственно строительство железной дороги протяженностью 410 км, пропускной способностью 15 млн тонн в год, с возможностью увеличения до 27 млн тонн. Вторая составляющая — строительство горно-обогатительного комбината на Элегестском месторождении

Третья составляющая, опять же логистическая и инфраструктурная, это строительство портового угольного терминала в районе мыса Бурный в порту Ванино Хабаровском крае ", — сказал первый заместитель генерального директора Тувинской энергетической промышленной корпорации Андрей Чурин

Проект с потенциалом

Китай, Глава Тувы Шолбан Кара-оол в разговоре с корреспондентом ТАСС назвал мегапроект «Енисейской Сибири» «ребенком, который имеет большой потенциал». «Конечно же, он не сводится к тем проектам, которые сегодня были презентованы, это начало начал, это просто какая-то часть потенциала (…) Объединение трех регионов вдоль Енисея, „Енисейской Сибири“ — это выход что на Арктику, что в другую сторону — на Восточные ворота — в Индия Монголию », — сказал Кара— оол.

По оценке Александра Усса, предполагаемый объем инвестиций в экономическую зону «Енисейская Сибирь» примерно 500 млрд рублей.

"Мы стремимся к тому, чтобы каждый из этих проектов выступил локомотивом развития бизнеса — может быть, менее масштабного, но очень важного для территорий. Когда у нас появятся компании, которые будут обеспечивать взаимосвязи между этими проектами, выполнять вспомогательные, сервисные функции, тогда мы придем к итоговому результату — пространственному развитию территорий. Я рассматриваю эту презентацию как приглашение к диалогу, к большей активности малых и средних предприятий", — отметил Усс О форуме

Красноярский экономический форум проходит с 12 по 14 апреля. Его главная тема — «Россия 2018-2024: реализуя потенциал». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером форума.