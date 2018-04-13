Не верь слухам! Читай «ФедералПресс». УрФО. Выпуск № 395

Главе ГИБДД Свердловской области уже нашли замену

Комментарий: решение будет озвучено после отпуска

Пресс-секретарь ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых , комментируя отставку главы областного УГИБДД, пояснил «ФедералПресс» , что окончательное решение будет озвучено после того, как Юрий Демин вернется из отпуска. На данный момент и. о. начальника УГИБДД — полковник полиции Алексей Габдрахманов.

Депутат гордумы Екатеринбурга Илья Лобов перебирается в другой регион

Ходят слухи, что эсер из гордумы Екатеринбурга Илья Лобов не будет участвовать в предстоящих выборах. Причиной тому, по версии слухачей, стал переезд депутата в другой регион — возможно, в Москву.

Комментарий: жить буду в Екатеринбурге

«Правда, что я еще не принял решения такого и не согласовал (по поводу еще одного срока в гордуме. — Прим. ред.). По поводу переезда, я не собирался. Ездил по многим регионам в течение своего депутатского срока, но это были кратковременные командировки, а переезжать жить не собираюсь никуда», — рассказал о своих планах корреспонденту «ФедералПресс» депутат гордумы Екатеринбурга Илья Лобов.

Улюкаева этапируют на Урал

После того как Мосгорсуд в четверг подтвердил восьмилетний срок в колонии и 130-миллионный штраф для Улюкаева, на Урале пошли слухи о том, в какой колонии бывший министр экономического развития будет отбывать срок. Инсайдеры утверждают, что в колониях строгого режима, которые находятся недалеко от Москвы, Улюкаева не ждут из-за переполненности тюрем. Одним из «мест жительств не столь отдаленных» для Улюкаева на ближайшие восемь лет называют ИК-5 в Нижнем Тагиле.

Брянск, Комментарий: вероятность 1 к 100 Источники «ФедералПресс» пояснили, что вероятность того, что Улюкаев попадет в ИК в нашем регионе, 1 к 100. В пресс-службе ГУФСИН РФ по Свердловской области корреспонденту «ФедералПресс» рассказали, что «согласно закону о защите персональных данных информацию о том, куда попадет осужденный, они предоставляют только родственникам», но пояснили, что по закону отбывать наказание осужденный должен ближе к родственникам. «Согласно нашему гуманному законодательству есть такой пункт, что осужденного лучше размещать в колонии, находящейся максимально близко к прописке, где находятся родственники. Это социальная функция, чтобы не разрывалась социальная связь с семьей. Есть колонии, которые ближе к Москве: Орел Тверь », — рассказал корреспонденту «ФедералПресс» руководитель пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области Александр Левченко

В кулуарах регионального парламента поговаривают о возможной смене главы фракции «Единой России». В настоящее время ее возглавляет Елена Чечунова . Причиной такого решения стало то, что Чечунова не смогла убедить членов фракции проголосовать за лишение мандата депутата от «Справедливой России» Армена Карапетяна . В итоге некоторые единороссы сжалились над эсером и «сохранили» ему мандат.

Комментарий: это неправда

В «Единой России» пояснили, что эта информация не соответствует действительности. «Если об этом ходят слухи, это еще не значит, что это правда», — ответил корреспонденту «ФедералПресс» пресс-секретарь регионального исполкома ЕР Максим Бесфатер.

Эсеры подверглись репрессиям во всех городах

На заседании в уральском полпредстве председатель совета свердловского отделения партии «Справедливая Россия» Геннадий Ушаков заявил, что эсеры подверглись репрессиям не только в Первоуральске , но и в других городах региона. «В прошлом году в Первоуральске прошли выборы: с боем, тяжело взяли три мандата. После этого Владислава Пунина уволили в муниципальном учреждении, у Гарипова начались проблемы по бизнесу. Аналогичная ситуация сложилась в Полевском. Подобная ситуация также сложилась в Малышевском городском округе», — заявил он.

Комментариев нет Корреспонденту «ФедералПресс» удалось дозвониться до депутата первоуральской думы Владислава Пунина, но комментировать ситуацию он отказался.

УрФУ не нашел площадку для амбициозного проекта

Говорят, что в Екатеринбурге «зависло» создание музея астрономии, которое год назад анонсировал Институт естественных наук и математики УрФУ. Предполагалось, что проект будет реализован совместно с некими инвесторами в районе Метеогорки. Уже были подобраны экспонаты и состоялся конкурс на архитектурную концепцию музея, но в последний момент переговоры по площадке сорвались.

Комментарий: не хватило ресурсов

«Есть концепт, есть экспонаты, есть потребность и необходимость. Будем изыскивать юридические и экономические ресурсы», — пообещал инициатор создания музея, сотрудник УрФУ Павел Скрипниченко.

Биатлонист Шипулин готовится к «политическому» забегу

Антон Шипулин вместе с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым принял участие в открытии новой домны на НТМК (входит в «Евраз» . — Прим. ред.) в Нижнем Тагиле. Слухачи вновь засудачили: постоянное присутствие спортсмена в окружении губернатора не случайно. И все-таки Шипулин готовится к политической карьере. Правда, сплетники считают, что пока политического веса и опыта у биатлониста маловато, отсюда и регулярные поездки с главой региона, мол, спортсмен «тренируется перед забегом».

Комментариев нет Корреспонденту «ФедералПресс» не удалось связаться с олимпийским чемпионом. На открытии домны в Нижнем Тагиле Шипулин не стал давать комментарии прессе.

Студенческий актив РГППУ будет обучать фирма по торговле стройматериалами

Злые языки обсуждают курьезный результат одного из тендеров РГППУ. Как оказалось, конкурс на создание школы студенческого актива выиграла компания «Домострой». Основная сфера ее деятельности — торговля строительными конструкциями. Слухачи уверяют, что эта компания каким-то образом связана с председателем закупочной комиссии Вероникой Гузь. Якобы когда второй участник торгов попросил подробно рассказать о преимуществах заявки победителя и назвать базу, где планируется провести слет студентов, Вероника Гузь резко отреагировала и проигнорировала просьбы ответить.

Комментарии: по телефону не комментирую

В разговоре с корреспондентом «ФедералПресс» Вероника Гузь отказалась комментировать ситуацию по телефону.

«Пятерочка» выступит против мирового соглашения между мэрией Челябинска и ТК «Стрелец»

В арбитражном суде Челябинской области ожидают заявления от руководства X5 Retail Group о признании незаконным мирового соглашения между властями Челябинска и владельцами ТК «Стрелец». Речь идет об узаконивании самовольных пристроев к «Стрельцу».

«В «Стрельце» расположен один из магазинов сети «Пятерочка», так что претензии X5 Retail Group на первый взгляд выглядят странными, — делится источник, близкий к арбитражному суду. — Могу предположить только одно: сейчас, на фоне тотальных проверок торговых помещений, руководство «Пятерочек» принципиально не хочет иметь ничего общего с возможными нарушениями пожарной безопасности. А по поводу «Стрельца» у москвичей из X5, видимо, есть сомнения».

Комментариев нет Связаться с руководством сети в Челябинской области не удалось. В картотеке арбитражных дел заявление компании пока не опубликовано.

Глава Аргаяшского района не хочет сидеть за чужие дачи

Говорят, 11 апреля в толпе желающих попасть на прием к зампредседателя СКР Илье Лазутину видели главу Аргаяшского района Исрафиля Валишина вместе с его адвокатами. Эту информацию в Челябинске и Аргаяше интерпретировали однозначно: Валишин, обвиняемый в превышении должностных полномочий при выделении земли под застройку на берегах озера Увильды, намерен «сдать» всех местных ВИП, построивших дачи на незаконно нарезанных участках.

Комментарий: будет суд — всё узнаете

В пресс-службе регионального следственного управления СКР сообщили, что на личный прием к высокопоставленным офицерам имеет право попасть любой гражданин независимо от его процессуального статуса, так что появление Валишина у Лазутова неудивительно.

«Расследование уголовного дела главы Аргаяшского района идет своим чередом, после предъявления обвинения ничего экстраординарного не произошло, — уточнили в пресс-службе. — Мера пресечения, связанная с лишением свободы, ему не избиралась, отстранять обвиняемого от должности также не планируется».

Челябинские депутаты не будут подбирать преемника Марины Карелиной

Источники сообщают, что совет депутатов Центрального района Челябинска не собирается делегировать в гордуму нового представителя вместо Марины Карелиной. По данным ряда членов райсовета, его председатель Александр Хлызов не намерен даже выносить этот вопрос на заседание, на котором будет удовлетворено заявление Карелиной о снятии депутатских полномочий.

«Причины такой пассивности в кулуарах не называются, — говорит источник. — Но Хлызов может выжидать, что кто-то из депутатов сам проявит инициативу. Возможно, вакантное место придерживают по указке сверху, чтобы провести нужную весомую фигуру на довыборах сначала в райсовет, а затем в городскую думу».

Комментарий: может, передумают?

«У нас уже бывали подобные ситуации: долгое время депутаты из Ленинского района работали вшестером после ухода Виталия Пашина Госдуму , — напомнил председатель челябинской думы Станислав Мошаров . — Ничего страшного не случилось. Но, полагаю, отказ от преемника — это скорее первая реакция на отставку Марины Владимировны, к 19 апреля всё может измениться».

Показания Мануйлова могут развернуть против депутата Госдумы

Приговор бывшему гендиректору «Гринфлайта» Сергею Мануйлову заставил многих челябинских экспертов вспомнить об уголовном деле экс-губернатора Михаила Юревича , который уже около года пребывает в Лондоне. Ходят слухи, что отраженные в обвинительном заключении откровения приведут к новой атаке на бывшего главу региона. Однако источник в правоохранительных органах утверждает, что слова Мануйлова могут привести к удару по другой цели — депутату Госдумы Вадиму Белоусову

«Добавлять показания Мануйлова к тому, что уже наговорили про Юревича предыдущие «пленные» СКР и ФСБ — те же экс-министры Тесленко и Серебренников, нет смысла. А вот к депутату Вадиму Белоусову стоит присмотреться. Он в прошлом соратник Юревича и по уши увяз в разборках вокруг бывшего губернатора: его помощник Андрей Чуркин обвиняется в посредничестве при передаче взяток Юревичу, у жены — совместный с семьей беглого губернатора бизнес, а теща, как показал Мануйлов, участвовала в сделках, разоривших «Гринфлайт», — отмечает источник.

Комментарий: будет нужда — назначат крайним

Получить официальный комментарий по ситуации с Белоусовым пока не удалось. Однако источник «ФедералПресс» в политических кругах полагает, что депутат ГД как политическая фигура не слишком интересует силовиков: просто с таким бэкграундом он очень удобная мишень, чтобы в любой момент возбудить «статусное» и громкое уголовное дело и отрапортовать наверх об активной работе.

Говорят, к следующей неделе Совет депутатов Миасского городского округа готовит своему мэру Геннадию Васькову неприятный сюрприз: планируют массово голосовать против принятия его отчета за 2017 год. По слухам, депутаты не могут простить градоначальнику не только бизнес-конфликтов с местными предпринимателями, но и слишком активного интереса силовиков. «Последней каплей стало уголовное дело, связанное с продажей детского сада по завышенной цене, ну и многочисленные громкие аресты», — обсуждают ситуацию в местной думе.

Комментарий: накипело

«Возможность непринятия отчета действительно обсуждалась на комиссиях, и даже планировалась экстренная сессия. Ждем этого на следующей неделе, — прокомментировал ситуацию один из миасских депутатов. — Васьков, правда, пытается забрать свой отчет и переделать его, обещает разобраться в ситуации с садиком. Но отчет уже был внесен на февральской сессии. Тогда не могли принять судьбоносного решения, потому что ждали окончания избирательной кампании, теперь же ничто не мешает. Совершенно очевидно, что голосование не будет положительным, потому что к Васькову есть вопросы и у населения, и у депутатов, и у силовиков. Нам даже не оправдаться потом будет перед жителями».

Челябинский бизнесмен Одольский поссорился с урбанистами

В Челябинске, говорят, назревает конфликт между владельцем ТРЦ «Мегаполис» и урбанистами, группу которых представляет Лев Владов. Поводом стало то, что архитекторы позволили себе выступить с критикой идеи Александра Одольского построить на арендованном им гектаре земли возле Сада камней аттракцион «Американские горки». По слухам, конфликт будет обостряться, поскольку речь идет о проекте с довольном серьезными инвестициями.

Комментарий: это архитектурно безобразно

«Наши рассуждения могли не понравиться Александру, который хочет разместить свои аттракционы буквально на набережной. А мы считаем, что ничего хорошего для горожан не будет, если администрация разрешит огромные конструкции, огороженные забором, и страшный теплый переход над дорогой. Это архитектурно безобразно будет в таком месте, где открывается пейзаж на набережную и реку», — прокомментировал урбанист Лев Владов.

В экофонде Зауралья вновь сменили руководителя

В регионе обсуждают очередную смену руководителя областного экофонда. Слухмейкеры сообщают, что руководитель сменился после увольнения Николая Лопана в ноябре прошлого года и очередной прокурорской проверки. Причем теперь экофонд возглавил сотрудник одного из отделов. По версии, которая гуляет в среде природоохранных структур, «такая кадровая чехарда связана с дефицитом специалистов».

Комментарий: руководитель экофонда еще не назначен

В экофонде действительно произошли кадровые изменения, сообщил «ФедералПресс» бывший исполняющий обязанности руководителя Алексей Софьин. Теперь эти обязанности исполняет Надежда Рычкова, ведущий охотовед отдела охраны государственных природных заказников. Официальный руководитель еще не назначен, когда это случится — неизвестно.

Западная Сибирь

Заместитель тобольского мэра сорвал митинг по невыплате зарплат

Тобольске в День космонавтики несколько десятков работяг со стройплощадки СИБУРа , которым фирма «СГ-Урал» не платила зарплату, решили устроить митинг в центре города. Накануне акции протеста местные СМИ решили поинтересоваться у властей, почему невыплаты зарплат доводят людей до митингов. По данным источников, как раз в это время в мэрии города проходило совещание с участием прокуратуры . Как рассказал собеседник «ФедералПресс», заместитель главы Тобольска Иван Нефидов вместе с прокурорскими провели с директором фирмы-должника разъяснительную беседу на тему «суши сухари». В итоге митинг не состоялся. Говорят, что у работодателя внезапно проснулась совесть, и он за час со всеми рассчитался.

Комментарий: пришлось урегулировать

«У фирмы была задолженность перед рабочими за февраль и март. Пришлось урегулировать. Работодатель признал, что был не прав, и в тот же день начал выплачивать долги по зарплате. Совместно с прокуратурой держим вопрос под контролем», — рассказал «ФедералПресс» заместитель главы Тобольска по экономике Иван Нефидов.

Оппоненты Казанцевой в партии объединятся с чиновниками

Оппоненты первого секретаря тюменского обкома КПРФ Тамары Казанцевой могут объединить усилия, чтобы добиться отстранения ее от должности. Говорят, внутри партии у регионального лидера хватает недоброжелателей, но до сих пор они действовали разрозненно. Теперь их может объединить недовольство действиями Казанцевой. В последнее время лидер тюменских коммунистов жестко критикует областные власти как по экономическим, так и по политическим вопросам. В результате так вышло, что интересы чиновников и некоторых коммунистов совпали.

Комментарий: они ждут момента

Один из членов КПРФ, выступивший недавно против Казанцевой, Максим Карпиков сообщил «ФедералПресс», что в центральном комитете вместо публичной реакции на скандалы в регионах собирают всю информацию, чтобы использовать ее в нужный момент. «Я писал обращения Зюганову по поводу работы Казанцевой на своем посту, но реакции никакой. Так было и с предыдущим секретарем обкома Чертищевым», — говорит он.

Тюменская сеть супермаркетов «Катран» станет банкротом

По сведениям предпринимательского сообщества Тюмени, местную сеть продуктовых магазинов «Катран» собираются банкротить. Проблемы начались давно, сейчас, по слухам, долги стали слишком большими, чтобы работать дальше.

Комментарий: торговые точки закрыты

В компании не отвечают ни на телефон, ни на электронную почту. По телефону горячей линии лишь сообщили, что все торговые точки уже закрыты, а помещения отданы в аренду федеральным торговым сетям.

У будущей тюменской IKEA — новое место

Ходят слухи, что шведский магазина IKEA построят не там, где планировали. Конкретного места источники не называют, но упоминают район Мыса (заречная часть города), Червишевский и Старотобольский тракты.

Комментарий: пока место прежнее

По информации «Инвестиционного агентства Тюменской области», строить торговый центр, в котором разместится IKEA, будут в районе пересечения Московского тракта и объездной дороги. Ожидается, что переговоры завершатся во втором квартале этого года, тогда и начнется строительство.

Сургутские родители пожалуются на местных чиновников Путину…

Родители учеников школы № 38 намерены обратиться к президенту России с жалобой на бездействие городских чиновников. В 2014 году в культурно-спортивном блоке обрушилась крыша, и он был разобран. Четыре года педагоги и родители добивались реконструкции здания. Документы были готовы, но недавно в школе узнали, что в окружном плане строительства соцобъектов реконструкция их здания намечена только на 2022 год. Родители уверены, что в этом виноваты городские чиновники, которые не могут или не хотят доказать, что реконструкция школы должна быть раньше.

Комментарий: вопрос будет решен по щелчку

Информацию подтвердила мама ученика школы № 38 Ирина Чужебаева. «Если допустить, что сейчас будет проходить прямая линия с президентом и поступит лично от меня или от кого-то из родителей звонок, эта ситуация решится быстрее, чем по щелчку. А чиновники, которые сейчас нам говорят о месяце-двух, естественно, пойдут нам навстречу, учитывая, что все документы готовы», — говорит Ирина.

… и местным властям на руководство элитной гимназии

Сургуте гимназия «Лаборатория Салахова», в которой создана уникальная система обучения, меняет принцип работы. Говорят, что это началось после того, как пост директора оставил депутат Валерий Салахов . Как рассказывают источники, новым руководством были убраны и сокращены часы по многим предметам. Родители и педагоги намерены обратиться в департамент образования города, а при необходимости дойти до губернатора, чтобы сохранить свое учебное заведение.

Комментарий: из элитной гимназии делают среднюю школу

«К сожалению, нас не слышат, — заявила мама одного из гимназистов Ирина Радченко . — Нынешний директор с нами общается на бегу, ссылаясь на занятость. У нас складывается впечатление, что из нашей гимназии собираются сделать стандартную среднюю школу с усредненным уровнем образования, будет разрушена уникальная система обучения. Поэтому мы намерены сохранить эту систему для своих детей и для будущего города».

А мэр Сургута посоветовал замам жаловаться на пенсионеров

Пенсионеры, побывавшие на личном приеме у главы Сургута Вадима Шувалова , рассказывают любопытную историю. Уже два года они добиваются устранения нарушений, допущенных управляющей компанией при ремонте их двора. За это время побывали в кабинетах всех городских чиновников, отвечающих за коммунальную сферу, но проблемы до сих пор не были решены. Активные жители пожаловались градоначальнику на бездействие сотрудников администрации. В ответ глава города обратился к присутствовавшим здесь же своим заместителям, предложив им тоже жаловаться на слишком активных пенсионерок. Общественницы так и не поняли, шутка это была или руководство к действию.

Комментариев нет Власти Нефтеюганска переманивают сотрудников из мэрии Сургута

В администрации Нефтеюганска рассказывают о визите некоего «представителя из Сургута», присутствовавшего на Пасхальных торжествах. Якобы человек из команды Шувалова приезжал для переговоров с заместителем главы города Сергеем Лагойдой. Слухмейкеры предполагают, что речь могла идти о кадровых перестановках в администрации города. После прихода в мэрию Лагойда взял курс на обновление управленческого состава, особенно на ключевых постах. Не исключено, что предложения перейти на работу в соседний муниципалитет получили некоторые бывшие и нынешние сотрудники сургутской мэрии.

Комментариев нет В Нижневартовске продолжается передел коммунального рынка

Старейшая в городе управляющая компания № 2, принадлежащая администрации города, приступила к избавлению от ненужных активов. Коммунальщики сами убеждают людей отказываться от их услуг в пользу ПРЭТ-3, объясняя это необходимостью убрать из цепочки «заказчики услуг (жильцы) — управляющая компания — исполнители (ПРЭТ-3)» ненужный сегмент в виде УК. Источники говорят, что альтруизмом тут и не пахнет, а дело все в подготовке предприятия к реорганизации или ликвидации. Похоже, что именно на базе УК № 2 будет создан штат «Новоуральский расчетно-информационный центр».

Комментариев нет В ямальских поселках скрывают прием депутата от граждан

В ямальских поселках Лимбяяха и Коротчаево проигнорировали просьбу депутата заксобрания от ЛДПР Ивана Вершинина пригласить местных жителей к нему на прием. В итоге к народному избраннику на встречу почти никто не пришел. Говорят, что в поселках специально не развесили объявления о его приеме. Ходят слухи, что в администрациях бояться, что люди пожалуются на местных чиновников.

Комментарий: разбираемся в ситуации

Иван Вершинин сообщил «ФедералПресс», что пока разбирается в этой ситуации. «Что это — наплевательское отношение к организации процесса или специальное замалчивание информации — я не знаю», — заявил он.

Чествование победителей «Славим человека труда!» срывается из-за пожарной безопасности

В Новом Уренгое в спортивном комплексе «Звездный» 26 апреля должны наградить победителей конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!» УрФО. Однако появилась информация, что церемонию перенесли на неопределенный срок и, возможно, даже отменили совсем. Причиной, говорят источники, является тот факт, что в «Звездном» нашли 90 нарушений правил безопасности.

Комментарий: будет в установленные сроки

В приемной спортивного комплекса «Звездный» «ФедералПресс» информацию о переносе опровергли. «Награждение пройдет в установленные ранее сроки», — сообщили в приемной.