Среди чужих 

После очередного приговора Александру Бывшеву (приговор вынесли 9 апреля 2018 года) я перечитал все электронные письма, полученные мною от него в этом году. Поучительное чтение. В основном, в письмах рассказывается, как на автора заводятся новые уголовные дела. От этого зависит, какую он потом под письмом поставит подпись. Одно из писем было подписано так: « С уважением, Александр Бывшев, фигурант 4-х уголовных дел, бывший учитель, Орловская область, пос. Кромы». Но есть и более универсальная подпись — на все случаи жизни, независимо от числа приговоров: «С уважением, Александр Бывшев, поэт-рецидивист». Так он тоже иногда подписывается. «Находясь на свободе, продолжит заниматься своей преступной деятельностью»После приговора, вынесенного Кромским районным судом Орловской области, Александр Бывшев с ещё большим основанием может называть себя «поэтом-рецидивистом». На наших глазах рождается новый поджанр — «рецидивистская поэзия».18 января Бывшев написал в письме: «На вчерашнем судебном заседании в Тросне прокурор Кромского района господин Трянзин сообщил суду, что вчера 17 января 2018 года против меня было возбуждено уже 4-е уголовное дело по статье 294 УК РФ (воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования.) Как объяснил государственный обвинитель, мои интервью и публикации в различных СМИ, (в том числе в зарубежных), где я подробно рассказываю о ходе судебного разбирательства и творимом в отношении меня вопиющем произволе со стороны российских карательно-репрессивных органов, оказывают давление на участников процесса (свидетелей обвинения) и значительно затрудняют осуществление правосудия. Поэтому кромской прокурор выступил с ходатайством изменить в отношении меня меру пресечения и заменить подписку о невыезде на заключение меня под стражу, поскольку, находясь на свободе, и имея доступ к Интернету я „продолжу заниматься своей преступной деятельностью и препятствовать проведению расследования“». А ведь когда-то — до 2014 года — от Бывшева не то что не шарахались на улицах его посёлка Кромы, а наоборот — приглашали выступать и делали с ним селфи. К тому времени он издал несколько стихотворных сборников с невиннейшими названиями: «С думой о России», «Солнечный зайчик», «Военные вёрсты». Но в 2015 году жителя Орловской области Александра Бывшева «за поддержку Украины» решением Кромского районного суда признали экстремистом. В списке действующих террористов и экстремистов на сайте Росфинмониторинга (fedsfm.ru) Александр Бывшев 12 апреля 2018 года значился под номером 1768 («тип: российское физическое лицо; статус: действующий»). Первую судимость Бывшев получил после того, как написал стихи об Украине и России, за что и получил 300 часов исправительных работ, конфискацию ноутбука и был лишён права заниматься преподавательской деятельностью в течение двух лет (но преподавать он не может до сих пор). Когда я впервые в 2014 году прочёл его позднее попавшие под суд стихотворные тексты, то понимания они у меня не вызвали, но экстремистскими не показались. Тем не менее, нужные эксперты признали их опасными для общества. Но это было только полдела. Инакомыслящий в провинции — это не то же самое, что инакомыслящий в крупном городе. В ночь перед вынесением первого приговора у Александра Бывшева выбили в доме стёкла. «Экстремиста» стали подвергать травле. Бывшев вдохновляет не только следователей, прокуроров и местное казачество. Заместитель председателя Орловского регионального отделения Российского союза писателей Виктор Пахомов написал о «поэте-рецидивисте» пространное стихотворение. Там есть такие строки: «Наверно, он ещё с пелёнок стал гадить на СССР», «Ешь украинскую свинину, коль русская не хороша», «Но, кто не глуп, тот понимает, что ты России злейший враг». А заканчивается стихотворение такими строфами: «И если ты теперь нерусский, // Хочу сказать тебе, пардон, // Ты укрнемецанглофранцузский // Америкэн „пропагандон“. // Тебе не стыдно, русский, (бывший), // Так не любить свою страну? // Напрасно ты, голубчик Бывшев, // России объявил войну». В одном из писем Александр Бывшев написал такой post scriptum: «Самое потрясающее, что дача интервью и публикация материалов о творящемся в отношении меня беззаконии и вопиющем судебном беспределе квалифицируется государственным обвинителем как „воспрепятствование осуществлению правосудия“ и „выдача государственной тайны“». Интересно, какую государственную тайну мог выдать учитель немецкого языка? Может быть, рассказать, чем плюсквамперфект отличается от перфекта?О плюсквамперфекте (предпрошедшем времени в немецком языке) надо сказать особо. У Бывшева постепенно складывается многочастное документальное произведение в прозе под названием «Троснянский процесс». После одного из судебных заседаний подсудимый рассказал о своём земляке по фамилии Митасов (пономаре и начальнике штаба при кромском атамане-генерале казачьих войск). Последнее слово в суде Александр Бывшев произносил, одетый в серую толстовку с надписями: «Против цензуры», «Против воров», «Против лжи», «Против Путина». Видео: «Грани.ру» (отдельное спасибо РКН) Судя по всему, пономарь Митасов — неравнодушный человек. О «поэте-рецидивисте в суде он отзывался так: „Бывшев в разговорах выпытывает у людей что-то“, „своими стихами он нанёс вражду“, „когда все терпят, потому что в России тяжело, он негативно отзывается о руководстве страны и хает правительство налево и направо“, „он ни одного доброго дела не сделал“, „его стихи ведут к экстремистскому характеру и унижают украинский народ“, „Бывшев оскорбляет самих украинцев“. Адвокат, выслушав свидетеля, спросил Митасова: „Это вы били стёкла Бывшеву?“ — „Я похож на идиота?“, — ответил свидетель обвинения. — „Вам виднее“.»Свидетель явно заволновался, — пишет Александр Бывшев, — и родил очередной «перл»: «Бить стёкла — это прошедшее время»». Или предпредпрошедшее. «Признаки вражды по отношению к русским»В первом приговоре было сказано: «Бывшев публично совершил действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности, языка или происхождения. В период с 1 января по 1 марта 2014 года у Бывшева в следствии его личного неприязненного отношения к русским возник умысел на совершение действий, направленных на возбуждение ненависти к русским со стороны украинцев. Реализуя свой преступный умысел, 1 марта в 20.24 Бывшев, находясь у себя в квартире, разместил на своей персональной странице в социальной сети „ВКонтакте“ стихотворение, содержащее признаки вражды по отношению к русским». Можно поспорить на тему, отчего вдруг у кого-то возникает нечто, что может содержать «признаки вражды по отношению к русским». К примеру, решение судьи по делу Бывшева, — разве оно не может спровоцировать эту самую вражду? Российский суд, русская судья по фамилии Гридина… К тому же, стихи после возбуждения нескольких уголовных дел прочло неизмеримо больше людей, чем до возбуждения. У Александра Бывшева иногородние (и даже иноземные) журналисты принялись брать интервью. Его строчки о Путине, Крыме, бандеровцах и прочем разлетелись на цитаты. Но это всё внешний эффект. А есть ещё ежедневная жизнь в посёлке городского типа Кромы. Старые больные родители, запрет работать по профессии, блокировка банковских карт, шараханье соседей, ярлык «враг народа»… Уехать он никуда не может — из-за родителей. Но и жить в нынешних условиях ему становится всё сложнее.то-то скажет, что за такое могли и по-настоящему посадить, пускай скажет спасибо. Но Бывшев не торопится благодарить, и прислал мне очередное письмо, в котором рассказал, какое на него давление оказывается сегодня. Ведь когда три года назад выносили приговор, то подразумевалось, что свои «антироссийские» публикации в стихах он прекратит. Однако Бывшев «правильных» выводов не сделал, и ему угрожали запретом пользоваться интернетом — хотя бы до выборов президента России. Звучит так, словно если Бывшеву не запретить пользоваться интернетом, то президентом России могли бы выбрать кого-нибудь другого. «Цель наказания — исправление осужденного — может быть достигнута путём общественных работ», — было сказано в зале суда в 2015 году. Выходит, цель не была достигнута. Скорее наоборот, осуждённый «экстремист» за несколько лет убедился, что был прав и продолжает сочинять свои «экстремистские» стихи — в том числе и во время заседания суда. «В связи с отсутствием состава преступления»Список действующих российских террористов и экстремистов, если судить по официальному перечню, растёт с каждым днём. Сотни следователей брошены на борьбу с теми, кого назначают «врагами народа». Российские суды после таких обвинений почти всегда выносят обвинительные приговоры. В этом смысле, псковский суд оказывается чуть ли не самым гуманным в стране. Апрельские судебные заседания над обвиняемым в «пропаганде либо публичном демонстрировании нацистской атрибутики» псковичом Андреем Егоровым закончились тем, что дело прекратили «в связи с отсутствием состава преступления». Активиста псковского «Штаба Навального» Егорова обвиняли в том, что он разместил на своей странице социальной сети «ВКонтакте» известную фотографию времён Второй мировой войны, на которой священник из Псковской православной миссии стоял рядом с немецкими солдатами. На фотографии, разумеется, имелась нацистская символика. Ту же фотографию можно было обнаружить на сайтах Псково-Печерского монастыря, «Православие.ру» и многих других. Но к суду привлекли только того, кто имел отношение к «Штабу Навального». Или взять нашумевшую историю с обвинением преподавателя Московской финансово-юридической академии Дмитрия Богатова. 25-летнего преподавателя задержали в апреле 2017 года. Следствие утверждало, что он под вымышленным именем призывал в социальных сетях к насилию во время акции 2 апреля 2017 года. Он провёл три месяца в СИЗО и ещё пять месяцев под домашним арестом. Специалисты экспертно-криминалистического центра МВД не обнаружили доказательств вины Богатова. В конце января 2018 года следователи отпустили его из-под домашнего ареста под подписку о невыезде. Казалось бы, всё ясно. Нет никаких доказательств, что человек — экстремист. Те не менее, в апреле Следственный комитет снова продлил срок следствия — теперь до конца июня. Следователям очень трудно признать, что террористов и экстремистов они часто ищут не там, где они на самом деле есть. Что же касается суда над Александром Бывшевым, то самым главным свидетелем обвинения была» государственный судебный эксперт Семёнова О. Н. (специальность «исследование продуктов речевой деятельности», стаж — 3 года.)». Её экспертное заключение легло в основу возбуждения против Бывшева третьего уголовного дела по статье 282 (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства.) На заседание суда она не пришла из-за того, что срочно уволилась. Орловский правозащитник Дмитрий Краюхин тогда же спросил судью: «А она уволилась до или после подписания заключения?»«Бывший или Бывшев пишет что-то не то»Информация о том, как собирались показания на Бывшева, прозвучала, в частности, на судебном заседании 2 февраля 2018 года. По горячим следам подсудимый написал: «Первым свидетелем обвинения оказался совсем молодой человек, коренной орловец, поведавший суду историю о том, как он со своим другом спокойно гулял по городу и вдруг к нему на улице подошёл некий человек и, представившись работником ФСБ, предложил проследовать в их контору, где „представителю общественности“ дали прослушать некую аудиозапись, сделанную в посёлке Кромы с разными голосами людей, среди которых был голос „экстремиста Бывшева. “»Этот свидетель обвинения на заседании суда сделал такое заключение: «Бывший или Бывшев (не могу назвать его точно) пишет что-то не то». Собственно, сам того не желая, этот испуганный студент-первокурсник кратко сформулировал, почему Бывшева преследуют на протяжении нескольких лет: потому что «пишет что-то не то». Другие пишут «то», а он — «не то». В суде говорили о «компромате» на бывшего учителя немецкого языка. Присутствующие в суде узнали, что Бывшев «всегда осуждал политику России в отношении Абхазии» и что «мать Бывшева является украинкой и, возможно, побуждает Бывшева к негативным высказываниям о России». Ситуация осложняется тем, что на попечении лишённого работы Александра Бывшева больные родители — перенёсший инфаркт 88-летний отец и 82-летняя перенёсшая инсульт полуслепая мать. Судимость по экстремистской статье помимо всего прочего приводит к «поражению в правах». Во всяком случае, такой вывод можно сделать исходя из того, что происходит сейчас с «поэтом-рецидивистом» и его престарелыми родителями. 16 марта 2018 года Бывшев пришёл на почту за посылкой, присланной из Москвы. В ней были продукты и лекарства для родителей. Но на Кромском почтамте ему «в категорической форме» в получении посылки отказали. Бывшев написал прокурору Кромского района жалобу. Первоначальный устный ответ, как пересказывает Александр Бывшев, был такой: «Если Вас будут отказываться обслуживать в магазине, аптеке, больнице или ещё где-нибудь, то сразу же пишите заявление — мы разберёмся и примем все необходимые меры». «То есть, самый главный законник Кромского района вполне допускает возможность подобного вопиющего беспредела в отношении меня и это его нисколько не удивляет», — сделал вывод Бывшев. Позднее тот же прокурор Трянзин прислал официальный ответ на двух страницах. Оснований для прокурорского реагирования он не нашёл и объяснил, почему Бывшева отказывается обслуживать «Почта России»: «В связи с тем, что содержимое почтовых отправлений неизвестно работникам „Почты России“ и может включать любое имущество, а также денежные средства, действия работников Кромского почтамта УФПС Орловской области — филиала ФГУП „Почта России“ основаны на нормах действующего законодательства». Это раньше так и называлось: «поражение в правах». Твоё имя занесли в официальный список действующих террористов и экстремистов? В таком случае, всё, что может попасть в твои руки — потенциальное орудие преступления («любое имущество», «денежные средства»). И совершенно неважно, что у тебя больные родители и лекарства предназначаются им. «Какой же это экстремизм, если я выступаю против войны?»Последнее слово в суде Александр Бывшев произносил, одетый в серую толстовку с надписями: «Против цензуры», «Против воров», «Против лжи», «Против Путина»… Своё стихотворение «На независимость Украины» (это «антиода» — ответ на оду Иосифа Бродского с тем же названием) Бывшев в последнем слове назвал «антивоенным, антимилитаристским и антифашистским». Вот отрывок из этого последнего слова, произнесённого 4 апреля 2018 года: «На предыдущем заседании я приводил цитаты деятелей культуры и политиков с абсолютно воинственными заявлениями, с призывами к войне — тех „ястребов“ из „партии войны“, которые открыто призывали к открытому столкновению с Украиной. Этих людей я и назвал теми самыми отморозками, которым, если им дать топор войны, то они наломают дров. Какой же это экстремизм, если я выступаю против войны?.. Заявления типа „Убивать, убивать и убивать!“, которое себе позволил Дугин — преподаватель, профессор МГУ, чем-то напоминают аналогичные высказывания Геринга, который тоже говорил: „Убивайте, убивайте, убивайте — за всех вас буду отвечать один я“. Ещё раз повторяю — это стихотворение антивоенное». Александр Бывшев имел в виду популярное в интернете видеобращение Александра Дугина, призвавшего к всеукраинскому восстанию против «киевской хунты». Призыв был такой: «Убивать, убивать и убивать! Больше разговоров никаких не должно быть. Как профессор я так считаю». Дугина в список «террористов и экстремистов» в России никто не занёс. Зато в списке есть Бывшев. Очередной приговор вынесен 9 апреля 2018 года. Прокурор Алексей Трянзин запросил для подсудимого два с половиной года колонии-поселения, а судья Кромского райсуда Орловской области Руслан Ерохин приговорил Александра Бывшева к 330 часам обязательных работ: за публикацию на личной странице социальной сети «ВКонтакте».11 апреля я задал Александру Бывшеву несколько вопросов: «Что вы и ваш адвокат будете делать, когда получите мотивировочную часть решения суда?» — «Мы намерены обжаловать приговор во всех судебных инстанциях России, вплоть до Верховного суда, — ответил „поэт-рецидивист“. — Если Россия упрётся, как и с моим первым уголовным делом, то будем писать жалобу в ЕСПЧ». — «Как чувствуют себя ваши родители? В СМИ пишут, что 88-й летний отец перенёс инфаркт, а 82-я мама после инсульта и плохо видит. Так ли это?» — «Увы, мои родители очень больны. Мама совершенно ослепла и практически полностью обездвижила. Помимо перенесённого инсульта у неё онкология. Отец абсолютно оглох. У него был инфаркт, а сейчас он стал стремительно терять зрение». — «Появилась ли, в конце концов, „эксперт“ Ольга Семёнова на заседании суда или нет?» — «"Эксперт" Ольга Семёнова срочно «уволилась» во время начала суда надо мной. Так что её нам так и не удалось вытащить в троснянский суд. Кроме того, нам было отказано в ходатайстве о назначении независимой экспертизы специалистов из Тамбова». — «Кем вы работаете после того, как получили запрет на профессию и где отработали те 300 часов, которые вам назначили в прошлый раз?» — «Я с 2014 года нигде не работаю. Свои 300 часов я отрабатывал в посёлке Кромы, будучи прикреплённым к поселковой администрации. Косил траву на двух кромских кладбищах, собирал мусор на разных улицах, чистил урны и разные помойки». — «Чем закончилась история с посылкой, которую вы попытались получить на почте?» — «Посылку от тёти из Киева мне так и не отдали, а посылку из Москвы с лекарствами для моих несчастных стариков кромские почтовики обещали вернуть назад отправителю. Я оформил доверенность отца на меня для получения почтовых отправлений, но мне было сказано, что даже с этой доверенностью я впредь ничего получать не буду». Судя по всему, это не последняя судимость у Александра Бывшева (впрочем, решение суда в законную силу ещё не вступило). Кроме того, что в январе нынешнего года прокурор Трянзин добился возбуждения против Бывшева четвертого дела — по статье 294 УК (воспрепятствование правосудию), 2 апреля стало известно, что против Бывшева открыли пятое уголовное дело. Это опять часть 1 статьи 282 УК РФ. Повод: публикация Бывшевым в сентябре 2017 года на сайте «Орлец» двух стихотворений-миниатюр: «Русский дух» и «Могучая куча». Они были помещены в комментариях к статье, рассказывающей о загрязнённости Орла мусором. Статья называется «О людях и свиньях». Свиньи обиделись?***До событий в Крыму и в Донбассе Александр Бывшев публиковал самые что ни на есть «правильные» стихи вроде «Парад Победы», «Медсестра», «Дети войны», «В окопе», «Зоя» (о Зое Космодемьянской) и был в почёте. Было у него и стихотворение «Русский солдат». Начало такое: «Отпилили парню руку. // Двести грамм — и весь наркоз. // Принял он такую муку // Стиснув зубы и без слёз. // Всё стерпел, молчал упрямо. // Лишь когда застрял металл, // Вскрикнул: „Как мне больно, мама!.. “ // И сознанье потерял…»А заканчивается оно так: «Сплюнул красною слюною // И шепнул, с трудом дыша:// „Ничего, я и с одною…// Мне сподручно… Я ж левша…“В 2018 году это стихотворение официально признанного экстремиста звучит уже по-другому, чем в 2012 году. Фотография: Александр Бывшев во время произнесения „последнего слова“. 4 апреля 2018 года.