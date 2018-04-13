Глава ТПП: российская экономика вернется в 90-е, если не ответить на санкции США

"Санкции — это не наш выбор. Против нас начата экономическая война и мы вынуждены отвечать. У нас два выхода. Судите сами. Первый — согласиться на условия противника. Второй — противостоять. Наш исторический опыт учит, что, к сожалению, уступки только разжигают аппетит, и если мы уступим, то очень быстро в экономическом плане скатимся к 90-м годам. То время для наших так называемых партнеров считается идеальным", — сказал Катырин.

Говоря о предполагаемых контрмерах в ответ на американские санкции, глава ТПП отметил, что США экономически более мощная страна, чем Россия.

"Но я не знаю в мире ни одного даже самого богатого бизнесмена, который при всех своих доходах радовался бы потере, скажем, даже одного миллиона долларов. Нет таких и в США", — подчеркнул Катырин. По его словам, санкции и контрсанкции, безусловно, не способствуют росту инвестиций, но в сферах, не затронутых ограничениями, сотрудничество с Западом будет развиваться, в том числе и с американскими бизнесменами.

Катырин добавил, что последние санкции США в отношении России сконструированы очень своеобразно и являются не политическим инструментом, а примером недобросовестной конкуренции.

"Вердикт о виновности конкретной предпринимательской структуры любой страны будет приниматься по усмотрению Управления по контролю за иностранными активами минфина США в соответствии с американскими политическими американскими политическими и экономическими интересами. Это пример уже не политики, а абсолютно недобросовестной конкуренции", — считает Катырин

Он подчеркнул, что в современном мире нельзя слишком сильно смешивать политику и экономику. «Наши визави именно так и сделали, и это самое недальновидное, что можно было придумать. Мы хотим достичь взаимопонимания. Все можно решить, но при доброй воле и честном подходе каждой из сторон. У нас такая воля есть», — резюмировал глава ТПП России.