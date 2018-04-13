Как древние европейские семьи сколотили свои состояния

Родословная европейских аристократических фамилий насчитывает сотни лет. Знатные дома активно влияли и влияют на мировую политику. Их судьбы вплетены и в историю России

Медичи (VIII век)

Знаменитое олигархическое семейство Медичи в первую очередь связывают с Флоренцией , правителями которой они становились с XIII по XVIII века. Однако свое влияние Медичи распространили и на Тоскану. Более того, четыре представителя этого рода удостоились чести носить титул папы Римского.

В своей деятельности Медичи часто и весьма успешно играли на противостоянии интересов народа и знати, благодаря чему смогли достигнуть политического могущества. Козимо Медичи (1389—1464) и Лоренцо Медичи (1394—1440) стали, пожалуй, самыми успешными политиками семейства.

Еще одна область, где Медичи оставили после себя память — это меценатство. Вот и современный глава дома Оттавиано Медичи, президент Международной ассоциации Медичи по защите искусства, науки и литературы, поддерживает славу своих знатных предков.

Веттины (IX век)

Замок Веттин, который расположился на реке Заале (федеральная земля Саксония-Анхальт) стал родовым гнездом одного из влиятельнейших домов Европы — Веттинов. Члены этого рода, который берет начало в эпохе Каролингов, носили самые разные титулы — короля Саксонии и маркграфа Мейсена, курфюрста Священной Римской империи и герцога Варшавского, императора Индии и царя Болгарии

Представители дома Веттинов не раз влияли на геополитическую ситуацию в Европе. Так, Веттины первыми в Германии приняли Реформацию, а 5 государств под правлением членов дома Веттинов были среди учредителей Германской империи.

Елизаветой II. Дом Веттинов считается одним самых разветвленных в Европе. Сегодня члены Саксен-Кобург-Готской и Виндзорской ветвей этого дома представлены соответственно королем Бельгии Филиппом и королевой Великобритании

Габсбурги (X век)

В течение Средневековья и Нового времени Габсбурги без преувеличения являлись самым могущественным монаршим домом. Из скромных владетелей замков на севере Швейцарии и в Эльзасе Габсбурги к концу XIII столетия превращаются в правителей Австрии

Венгрией, Хорватией, Испанией, Благодаря искусной дипломатии, а также силе взяток и оружия влияние Габсбургов быстро растет. В разное время они правят Чехией Португалией , Неаполитанским королевством и даже Мексикой . В XVI веке территории, подвластные габсбургской короне справедливо называли «империей, над которой никогда не заходит солнце».

В 1799 году с Габсбургами породнились Романовы: дочь Павла I — Александра Павловна стала женой эрцгерцога Иосифа.

Сегодня живут представители различных ветвей Габсбургов. Так, в 2010 году в президентских выборах в Австрии принимал участие Ульрих Габсбург, но, не набрав достаточного количества подписей избирателей, выбыл из гонки.

Церингены (XI век)

Фундамент могущества древнего швабского рода Церингенов заложил Бертольд I. С его времени род быстро достиг влиятельного положения. В течение почти 10 столетий Церингены были герцогами, маркграфами и курфюрстами различных земель Германии.

Особую известность получил Баденский дом, представлявший наиболее обширные владения Церингенов. В период Наполеоновских войн маркграф Баденский благодаря лояльности Бонапарту смог повысить свой титул до курфюрста. Удачный брак внука курфюрста принес баденским принцессам титул королевы-консорт Баварии и Швеции . А Луиза Мария Августа, известная в России под именем Елизаветы Алексеевны, стала супругой императора Александра I.

Раштатте. Современные представители дома Церингенов владеют роскошными резиденциями в Карлсруэ

Лихтенштейны (XII век)

Владелец замка Лихтенштейн на юге Вены Хьюго, упоминание о котором относится к 1136 году, — первый представитель будущего знатного рода. К XVI веку баронский род Лихтенштейнов распространил свое влияние на значительные территории Австрии, Моравии, Богемии и Силезии. В должниках у знатной фамилии оказались даже Габсбурги.

В 1719 году произошло эпохальное событие для Лихтенштейнов. Они выкупили у разорившихся владельцев Хоэнемса два крохотных феода на границе со Швейцарией. Так как сюзереном этих земель был сам император Священной Римской империи, он признал главу семейства Антона Флориана князем суверенного достоинства — таким образом на карте Европы появилось княжество Лихтенштейн.

Современным главой Лихтенштейнского дома является князь Ханс-Адам II, хотя обязанности по повседневному управлению государством выполняет его сын Алоиз.

Гримальди (XII век)

Род Гримальди ведет свое начало от консула Генуи Гримальдо Канелла. Занимать на протяжении столетий высокое положение семейству помогала его пропапская политика. Впрочем, вражда Гримальди с гибеллинами и нелюбовь народа поспособствовали тому, что семейство дважды изгоняли из родного города.

В конце концов, Гримальди осели в Монако , обретя там вторую родину. Безопасность принцам Монако обеспечивала Испания, по отношению к которой они признавали вассальную зависимость.

Сегодня дом Гримальди возглавляет князь Монако Альбер II, матерью которого является знаменитая американская актриса Грейс Келли.

Гогенцоллерны (XII век)

Зачинателем династии Гогенцоллернов принято считать Бурхарда I, владевшего замком на высокой скале в юго-западной Швабии. От названия скалы и произошло имя династии (с южнонемецкого «хоэнцоллер» — «высокая скала»).

При Гогенцоллернах Германия вышла в число ведущих военно-промышленных и колониальных держав мира. В этом большая заслуга императора Вильгельма II (1859-1941). Но судьба ему также уготовила роль последнего монарха Германии.

Интересно, что к одной из ветвей Гогенцоллернов по мужской линии принадлежит, признаваемый частью монархистов как наследник главенства в Российском императорском доме, Георгий Михайлович Романов (сейчас живет в Мадриде ), сын принца Прусского Франца Вильгельма.

Бурбоны (XIII век)

Династия Бурбонов является одним из самых многочисленных европейских монарших домов. Словно ветви громадного дерева линии этого рода раскинулись по всей Европе — французская, испанская, сицилийская, пармская, севильская, орлеанская.

Некоторые ветви Бурбонов пресеклись. Самая знаменитая из них — старшая линия французских Бурбонов — пережила Великую Французскую революция и казнь Людовика XVI, но прекратила свое существование в 1883 году со смертью графа де Шамбор.

Другим ветвям повезло больше. Испанские Бурбоны правят и по сей день в лице короля Испании Филиппа VI, а представителем пармской ветви является нынешний великий герцог Люксембурга Анри.

Радзивиллы (XIV век)

По легенде род Радзивиллов восходит к верховному жрецу Лиздейке, который жил при дворе литовского князя Гедимина. Однако прославиться роду суждено было позже — во времена, когда князь Ягайло затеял войну с Польшей . Тогда молодой литовец Радзивилл, обхватив коня за хвост, переплыл с ним через Вислу , подав пример остальному войску.

Радзивиллы были заметными фигурами в истории Европы. Они являлись князьями Священной Римской империи, военачальниками, владельцами мануфактур, меценатами. Интересно, что Софья Радзивилл (1585—1612) — жена Януша Радзивилла и потомок великого князя Литовского Ольгерта была причислена к лику православных святых.

В XX столетии знаменитый род печально прославился благодаря Екатерине Радзивилл (1858—1941) — писательнице и аферистке, отсидевшей в тюрьме за мошенничество. Один из известнейших современных Радзивиллов — польский финансист Мацей Радзивилл.

Оранские (XVI век)

Принцы Оранские в свое время были членами влиятельного олигархического семейства Соединенного Королевства Люксембург. Одному из них, лидеру Нидерландской буржуазной революции Вильгельму I (1533-1584), суждено было стать родоначальник династии.

К середине XIX века благосостояние дома Оранских пошатнулось настолько, что после смерти короля Виллема II его жене — российской великой княжне Анне Павловне пришлось платить по долгам мужа из собственных средств. Впрочем, после продажи части собственности в Люксембурге Оранские смогли поддержать свое состояние.