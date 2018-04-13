Железную дорогу в Туву могут построить к концу 2023 года

КРАСНОЯРСК , 13 апреля. / ТАСС /. Реализация одного из крупнейших проектов по развитию железнодорожной сети России — строительство ж/д в Туву , где до сих пор нет железнодорожного сообщения, могут завершить к концу 2023 года. Об этом во время Красноярского экономического форума (КЭФ) сообщил первый заместитель генерального директора Тувинской энергетической промышленной корпорации (ТЭПК) Андрей Чурин

"Ввод в эксплуатацию железной дороги Курагино ( Красноярский край ) — Кызыл-Элегест (Тува), шахты и обогатительной фабрики на первом этапе на 6 млн тонн в год, портово-угольного терминала (на Дальнем Востоке), запланированы на третий квартал 2023 года", — сказал Чурин.

Строительство железной дороги является частью комплексного инвестиционного проекта. Помимо железной дороги в него входит строительство угольного портового терминала на Дальнем Востоке в увязке с освоением минерально-сырьевой базы в Туве, который реализуется ТЭПК.

Как сообщалось ранее, с 2011 года реализуется проект магистрали Курагино-Кызыл, которая должна связать Туву с Красноярским краем и железнодорожной сетью России. Построить удалось только километр пути возле тувинской столицы. Проект прошел госэкспертизу, провели археологические изыскания, решаются вопросы финансирования.

Красноярский экономический форум проходит с 12 по 14 апреля. Его главная тема — «Россия 2018 — 2024: реализуя потенциал». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером форума.