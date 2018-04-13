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Железную дорогу в Туву могут построить к концу 2023 года
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Железную дорогу в Туву могут построить к концу 2023 года 

ТАСС 41 минуту назад
КРАСНОЯРСК, 13 апреля. /ТАСС/. Реализация одного из крупнейших проектов по развитию железнодорожной сети России — строительство ж/д в Туву, где до сих пор нет железнодорожного сообщения, могут завершить к концу 2023 года. Об этом во время Красноярского экономического форума (КЭФ) сообщил первый заместитель генерального директора Тувинской энергетической промышленной корпорации (ТЭПК) Андрей Чурин.
"Ввод в эксплуатацию железной дороги Курагино (Красноярский край) — Кызыл-Элегест (Тува), шахты и обогатительной фабрики на первом этапе на 6 млн тонн в год, портово-угольного терминала (на Дальнем Востоке), запланированы на третий квартал 2023 года", — сказал Чурин.
Строительство железной дороги является частью комплексного инвестиционного проекта. Помимо железной дороги в него входит строительство угольного портового терминала на Дальнем Востоке в увязке с освоением минерально-сырьевой базы в Туве, который реализуется ТЭПК.
Как сообщалось ранее, с 2011 года реализуется проект магистрали Курагино-Кызыл, которая должна связать Туву с Красноярским краем и железнодорожной сетью России. Построить удалось только километр пути возле тувинской столицы. Проект прошел госэкспертизу, провели археологические изыскания, решаются вопросы финансирования.
Красноярский экономический форум проходит с 12 по 14 апреля. Его главная тема — «Россия 2018 — 2024: реализуя потенциал». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером форума.
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