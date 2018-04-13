Ещё
Чубайс и Варданян выкупят третью очередь бизнес-центра «Романов двор»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Чубайс и Варданян выкупят третью очередь бизнес-центра «Романов двор» 

Ведомости 1 час назад
Бывший акционер «Тройки Диалог» Рубен Варданян пригласил генерального директора «Роснано» Анатолия Чубайса к совместному участию в девелоперском проекте. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на представителя Чубайса. Партнеры вместе выкупят третью очередь бизнес-центра «Романов двор».
По данным ЕГРЮЛ, 11 апреля Чубайс стал владельцем 90% ООО «Ингео» (номинальная стоимость доли — 468,6 млн руб.). Раньше единственным владельцем ООО была кипрская компания «Дуилд Констракшнз Лимитед», у которого теперь осталась 10%-я доля. Генеральным директором «Ингео» является Наталия Тишендорф, возглавляющая принадлежащую Варданяну УК «Авика».
«Романов двор» — бизнес-центр в Романовом переулке возле Кремля. Ранее там располагался главный офис «Тройки Диалог». Третья очередь проекта была введена в строй в конце 2014 г., девелопером выступала RD Group Варданяна и партнеров.
Ведомости: последние новости
«Газпром» заключил новый контракт на поставку газа в Словению К мэру Волоколамска пришли с обысками Правительство выдвинуло Галицкого в наблюдательный совет ВТБ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России решили избавиться от двух министерств94
Созван СБ ООН для «привлечения России к ответу»96
В ООН официально заявили о возвращении холодной войны99
Удар по Сирии: куда полетят ракеты США185
Украина пригрозила России по газу243
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Баста заплатил Децлу
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение