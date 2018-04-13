Чубайс и Варданян выкупят третью очередь бизнес-центра «Романов двор»

По данным ЕГРЮЛ, 11 апреля Чубайс стал владельцем 90% ООО «Ингео» (номинальная стоимость доли — 468,6 млн руб.). Раньше единственным владельцем ООО была кипрская компания «Дуилд Констракшнз Лимитед», у которого теперь осталась 10%-я доля. Генеральным директором «Ингео» является Наталия Тишендорф , возглавляющая принадлежащую Варданяну УК «Авика».

«Романов двор» — бизнес-центр в Романовом переулке возле Кремля. Ранее там располагался главный офис «Тройки Диалог». Третья очередь проекта была введена в строй в конце 2014 г., девелопером выступала RD Group Варданяна и партнеров.