Не верь слухам! Читай «ФедералПресс». Юг России. Выпуск № 402

Краснодарским край

Краснодарским полицейским запретили ходить в «Макдональдс» , улыбаться и изменять супругам

Об этом сообщили блогеры в соцсетях и авторы анонимных телеграм-каналов. А позже информацию растиражировали федеральные СМИ. Первоисточником шумихи стала копия приказа, появившегося в интернете. В частности, там сообщается, что полицейским в Краснодарском крае запретили посещать «Макдоналдс» и другие заведения общепита, улыбаться и хмуриться, сидеть в автобусах и изменять супругам.

В документе указанно, что исполнение новых предписаний, вступающих в силу 1 июня, будут контролировать комендантские патрули. Они будут проверять стражей порядка даже «в ночное время по адресам расквартирования». За выявленные нарушения полицейским грозит увольнение. Причем запреты, среди которых также наказание детей, ношение коротких юбок, шорт, футболок с надписями на иностранном языке распространяются и на тех сотрудников, кто находится в отпуске.

Впрочем, кубанские пользователи соцсетей тут же выявили ряд ошибок в документе. В подписи указан Владимир Веневский, тогда как настоящая фамилия начальника краснодарского главка Виневский. Помимо этого, авторы документа отсылают к части 4 статьи 82 ФЗ «О службе в органах внутренних дел », утратившей силу с 1 января 2015 года.

Комментарий: полностью недостоверно

«Распространяемый в интернете документ, якобы подписанный начальником ГУ МВД России по Краснодарскому краю и накладывающий ограничения на сотрудников органов внутренних дел, является вымыслом, сообщили в пресс-службе ведомства. «Информация не соответствует действительности», — прокомментировала ситуацию заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю Элеонора Зайкина.

В аэропорту Краснодара сгорел самолет?

Неладное заметили жители кубанской столицы, находящиеся вблизи авиатранспортного узла. От расположенного на взлетном поле борта вверх тянулся столб дыма. При этом ни в новостях, не на сайте аэропорта ничего об инциденте сказано не было. Однако фотография с дымящимся самолетом была опубликована интернет-изданием «Блокнот Краснодар». Это породило множество самых разнообразных версий о причинах ЧП и попытках скрыть инцидент.

Комментарий: в аэропорту проходят учения

Пресс-служба « Базэл Аэро » (оператора аэропорта Краснодар) опровергла информацию о пожаре. По ее словам, на территории авиаузла проходят обычные учения. Никаких инцидентов с авариями и крушениями там не было.

Фото: «Блокнот Краснодар»

Команды ЧМ не смогут приземлиться в ростовском Платове

Reuters сообщали, что у футболистов ЧМ могут возникнуть проблемы с прилетом в Сочи и Ростов из-за санкций США . Если к началу чемпионата мира аэропорты по-прежнему будут контролироваться представителями санкционного списка, сборные могут перенести свои рейсы в города, чьи аэропорты не находятся под санкциями. Напомним, что аэропорты Ростова-на-Дону, Самары Екатеринбурга , Нижнего Новгорода управляются компанией Виктора Вексельберга , который попал в немилость.

Комментарий: проблем у команд ЧМ не будет

В холдинге «Аэропорты регионов», который управляет Платовым, уверены, что санкции США не окажут влияния на полеты команд-участниц ЧМ-2018 в ростовский аэропорт. В пресс-службе сообщили, что «сегодня организации приема и качественному обслуживанию участников и гостей чемпионата ничто не препятствует. Заявления об обратном являются спекуляциями и не соответствуют действительности».

Фото: Василий Редько

Житель Ростова за свой счет отремонтировал дорогу

В соцсетях и региональной прессе появилась информация, что житель Ростова проявил гражданскую активность и за свои деньги сделал дорогу, оплатив 13 грузовиков с щебнем. «Надоело ездить по раздолбанной ул. Тружеников. Никто ей не занимается. Сам заказал 13 КАМАЗов щебня. Сегодня вечером привезли, завтра начнут разравнивать», — сообщил мужчина в соцсетях.

Комментарий: дорогу ремонтировала администрация

В администрации города рассказали, что кто-то решил присвоить их работу себе, а дорогу ремонтирует, на самом деле, подрядная организация. Все работы на этом участке обещают закончить до конца следующей недели.

Фото из паблика «Ростов Главный» в «Вконтакте»

В ряде анонимных источников появились предположения, что в новом составе российского правительства может не сохранить свой пост вице-премьер Дмитрий Рогозин, курирующий оборонную промышленность. По одной из версий Рогозин может сменить Андрея Бочарова на посту губернатора Волгоградской области . В «вину» последнему якобы ставится множество проблем региональной экономики и социальной сферы, а также нерасторопность во время разрушительного паводка, который, к слову, еще не завершился окончательно — «большая вода» терзает центральные и северные районы региона уже две недели. В пользу такой версии анонимные инсайдеры приводят даже разгромные репортажи федеральных телеканалов о состоянии дорог.

Стоит напомнить, что Бочарова виртуально «отправляли в отставку» уже как минимум 10 раз, причем на его пост сватали и вполне конкретных персон, в том числе федерального уровня вроде министра МЧС Владимира Пучкова . Каждый раз слухи оказывались безосновательными.

Фото: Фото: government.ru Комментарий: домыслы плодятся недругами Рогозина

По мнению член регионального штаба ОНФ и руководитель областного отделения партии «Родина» Константина Глушенка (который лично знаком с Рогозиным), стоит посочувствовать тем, кто «генерирует» слухи об отставке Бочарова «с упорством, достойным лучшего применения». «Надо отдать должное — он спокойно делает свое дело, так как видит правильным и считаем нужным, решает кадровые проблемы и прочие трудности. Подводить итоги под его деятельностью в Волгоградской области просто рано».

Слухи о возможной отставке Рогозина, по мнению Глушенка, могут выдумывать только те, кто «желает снижения обороноспособности России». «На своем посту он достиг очень серьезных успехов, о чем свидетельствует то, что треть последнего послания Федеральному Собранию президент посвятил именно сфере, которую курирует Рогозин. Его роль в современных вооружениях огромна, это знают все, кто в курсе, с чего он начинал в 2011 году в Военно-технической комиссии», — уверен Константин Глушенок.

Комиссия управления собственной безопасности МВД России проверяет работу местных полицейских

В МВД Республики Крым прибыла комиссия главного управления собственной безопасности МВД России. Как удалось выяснить корреспонденту «ФедералПресс» , комиссия прибыла для проведения расследования возможных коррупционных действий среди высокопоставленных сотрудников полиции. Об этом сообщил известный крымский общественник и правозащитник Олег Бондаренко. По его словам, проверка коснется, в том числе, деятельности оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД республики Крым.

Комментарий: официального подтверждения нет «У нас нет пока такой информации, требуется уточнение», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе полиции Крыма.

По данным источника «Федерал Пресс», проверка действительно идет, а ее результатами могут стать отставки в руководстве республиканской полиции.

Керченский мост откроют 9 мая Автомобильное движение по Керченскому мосту откроют ко Дню Победы — 9 мая. Это событие сейчас обсуждают в кулуарах крымской власти. В частности, возможность этого корреспонденту «Федерал Пресс» подтвердил источник в Совете министров Республики Крым.

Комментарий: могут сдать и в День Победы

«Сроки вполне реалистичны. Я думаю, строители не подведут. Если не будет никаких непредвиденных обстоятельств, мост будет сдан 9 мая», — заявил «ФедералПресс» бывший министр строительства и архитектуры РК Владимир Николов

Депутат Госсовета Крыма Леонид Бабашов также сообщил о планируемом запуске движения по мосту через Керченский пролив. «В Крыму создают штаб по запуску движения через Керченский мост и Тавриду. Сейчас на полуострове идет процесс по созданию специального штаба, который будет отвечать за запуск в летний период автомобильного потока с материка в Крыму через мост и Тавриду. В организацию войдут ГИБДД , дорожники, Морская дирекция и другие…», — отметил депутат Госсовета Леонид Бабашов на своей странице в Facebook.

Детский сад в Старом Крыму строится на бывшем скотомогильнике

Строительство объекта федеральной целевой программы в Крыму — дошкольного детского учреждения — производится на бывшем скотомогиьнике. Такие слухи ходят среди жителей города Старый Крым

Комментарий: недостоверно

«Скотомогильника там нет. Территория объект ФЦП граничит с местом захоронения рыбных отходов, а не расположена прямо на скотомогильнике, как утверждают некоторые жители. К сожалению, соответствующая подготовка перед началом работ проведена не была, и нас никто не спросил, можно ли там строить. Поэтому нам пришлось принять меры для консервации этого захоронения. Сейчас оно не представляет никакой угрозы», — заявила «ФедералПресс» заведующая межрайонным отделом ветеринарии города Судак и Кировского района Наталья Яковлева

Директору музея пророчат кресло начальника управления культуры

В Севастополе обсуждают масштабные кадровые изменения в управлении культуры. Слухмейкеры уверяют, что со дня на день начальник ведомства Ирина Демидова покидает городское правительство, на эту должность пророчат директора художественного музея им. Крошицкого. До этого он более десяти лет руководил Морской библиотекой, ранее работал в составе Гидрографической службы ЧФ. Весной 2018 года во время избирательной кампании был сопредседателем севастопольского штаба общественной поддержки кандидата в президенты России Владимира Путина.

Комментарий: есть намек